https://ria.ru/20220317/ermitazh-1778714981.html

Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев

Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев - РИА Новости, 17.03.2022

Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо, адресованное международному объединению директоров музеев "Группа Бизо", которое приостановило... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:54

2022-03-17T18:54

2022-03-17T18:55

михаил пиотровский

третьяковская галерея

культура

марина лошак

зельфира трегулова

елена гагарина

ирина антонова

музеи

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо, адресованное международному объединению директоров музеев "Группа Бизо", которое приостановило его членство. Он заявил, что судьба межмузейных обменов зависит от того, как решится вопрос возвращения российских экспонатов с выставок из-за рубежа. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте Эрмитажа.Ранее стало известно, что объединение директоров крупных мировых музеев, "Группа Бизо" (Bizot group), приостановила членство в ней руководителей Эрмитажа, ГМИИ, Музеев Кремля, Третьяковской галереи.Он выразил надежду на понимание, в частности, со стороны коллег по "Группе Бизо, "с которыми мы всегда дружелюбно делились нашими экспонатами".По мнению гендиректора Эрмитажа, "мосты культуры должны взрываться последними". Он вспомнил, как в эпоху Холодной войны его отец и "коллеги в СССР и на Западе сумели эти мосты сохранить"."Группа Бизо" (названа в честь Ирен Бизо, генсекретаря Объединения музеев Франции, одного из создателей) представляет собой систему регулярных встреч директоров крупнейших музеев мира для обсуждения процесса и процедуры обмена выставками.Группа вырабатывает и обновляет набор условий предоставления экспонатов друг другу. Также организация работает над экологической повесткой, предлагающей сокращать требования по параметрам музейного климата с целью уменьшения карбонового следа.Как напоминают в Эрмитаже, "Группа Бизо" сыграла большую роль в разработке мировой системы иммунитета выставок от ареста.Членство в группе индивидуально, выбирают и музей, и человека. С самого основания ее участниками были Ирина Антонова и Михаил Пиотровский. В последние годы в нее были приняты Зельфира Трегулова, Елена Гагарина, Марина Лошак.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

михаил пиотровский, третьяковская галерея, марина лошак, зельфира трегулова, елена гагарина, ирина антонова, музеи, новости культуры, выставки, санкции, санкции в отношении россии, эрмитаж (музей)