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Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев - РИА Новости, 17.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220317/ermitazh-1778714981.html
Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев
Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев - РИА Новости, 17.03.2022
Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо, адресованное международному объединению директоров музеев "Группа Бизо", которое приостановило... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:54
2022-03-17T18:55
михаил пиотровский
третьяковская галерея
культура
марина лошак
зельфира трегулова
елена гагарина
ирина антонова
музеи
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо, адресованное международному объединению директоров музеев "Группа Бизо", которое приостановило его членство. Он заявил, что судьба межмузейных обменов зависит от того, как решится вопрос возвращения российских экспонатов с выставок из-за рубежа. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте Эрмитажа.Ранее стало известно, что объединение директоров крупных мировых музеев, "Группа Бизо" (Bizot group), приостановила членство в ней руководителей Эрмитажа, ГМИИ, Музеев Кремля, Третьяковской галереи.Он выразил надежду на понимание, в частности, со стороны коллег по "Группе Бизо, "с которыми мы всегда дружелюбно делились нашими экспонатами".По мнению гендиректора Эрмитажа, "мосты культуры должны взрываться последними". Он вспомнил, как в эпоху Холодной войны его отец и "коллеги в СССР и на Западе сумели эти мосты сохранить"."Группа Бизо" (названа в честь Ирен Бизо, генсекретаря Объединения музеев Франции, одного из создателей) представляет собой систему регулярных встреч директоров крупнейших музеев мира для обсуждения процесса и процедуры обмена выставками.Группа вырабатывает и обновляет набор условий предоставления экспонатов друг другу. Также организация работает над экологической повесткой, предлагающей сокращать требования по параметрам музейного климата с целью уменьшения карбонового следа.Как напоминают в Эрмитаже, "Группа Бизо" сыграла большую роль в разработке мировой системы иммунитета выставок от ареста.Членство в группе индивидуально, выбирают и музей, и человека. С самого основания ее участниками были Ирина Антонова и Михаил Пиотровский. В последние годы в нее были приняты Зельфира Трегулова, Елена Гагарина, Марина Лошак.
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михаил пиотровский, третьяковская галерея, марина лошак, зельфира трегулова, елена гагарина, ирина антонова, музеи, новости культуры, выставки, санкции, санкции в отношении россии, эрмитаж (музей)
18:54 17.03.2022 (обновлено: 18:55 17.03.2022)
 
Гендиректор Эрмитажа обратился к руководителям главных мировых музеев

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский призвал глав мировых музеев не взрывать мосты культуры

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции на тему "165-летие открытия для публичных посещений Эрмитажа
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции на тему 165-летие открытия для публичных посещений Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо, адресованное международному объединению директоров музеев "Группа Бизо", которое приостановило его членство. Он заявил, что судьба межмузейных обменов зависит от того, как решится вопрос возвращения российских экспонатов с выставок из-за рубежа. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте Эрмитажа.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Ранее стало известно, что объединение директоров крупных мировых музеев, "Группа Бизо" (Bizot group), приостановила членство в ней руководителей Эрмитажа, ГМИИ, Музеев Кремля, Третьяковской галереи.

"Для меня и моих коллег в России важная задача – сберечь коллекции, часть из которых в полном соответствии с нашей политикой открытости находится за пределами страны, – говорится в письме Пиотровского. – От того, как эта проблема будет решена, зависит, в целом, судьба международных музейных обменов, ради облегчения которых и была создана наша группа".

Он выразил надежду на понимание, в частности, со стороны коллег по "Группе Бизо, "с которыми мы всегда дружелюбно делились нашими экспонатами".
© Фото : Государственный Эрмитаж / Светлана РагинаВыставка "Русский авангард" вернулась в Эрмитаж из Амстердама
Выставка Русский авангард вернулась в Эрмитаж из Амстердама - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Государственный Эрмитаж / Светлана Рагина
Выставка "Русский авангард" вернулась в Эрмитаж из Амстердама
По мнению гендиректора Эрмитажа, "мосты культуры должны взрываться последними". Он вспомнил, как в эпоху Холодной войны его отец и "коллеги в СССР и на Западе сумели эти мосты сохранить".

"Сегодня мы должны доказать, что можем их защитить", — уверен Пиотровский.

"Группа Бизо" (названа в честь Ирен Бизо, генсекретаря Объединения музеев Франции, одного из создателей) представляет собой систему регулярных встреч директоров крупнейших музеев мира для обсуждения процесса и процедуры обмена выставками.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Посетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Группа вырабатывает и обновляет набор условий предоставления экспонатов друг другу. Также организация работает над экологической повесткой, предлагающей сокращать требования по параметрам музейного климата с целью уменьшения карбонового следа.
Как напоминают в Эрмитаже, "Группа Бизо" сыграла большую роль в разработке мировой системы иммунитета выставок от ареста.
Членство в группе индивидуально, выбирают и музей, и человека. С самого основания ее участниками были Ирина Антонова и Михаил Пиотровский. В последние годы в нее были приняты Зельфира Трегулова, Елена Гагарина, Марина Лошак.
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КультураМихаил ПиотровскийТретьяковская галереяМарина ЛошакЗельфира ТрегуловаЕлена ГагаринаИрина АнтоноваМузеиНовости культурыВыставкиСанкцииСанкции в отношении РоссииЭрмитаж (музей)
 
 
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