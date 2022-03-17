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Отмена штрафов и сроков обязательств поддержат экспортеров нацпроекта - РИА Новости, 17.03.2022
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Отмена штрафов и сроков обязательств поддержат экспортеров нацпроекта
Отмена штрафов и сроков обязательств поддержат экспортеров нацпроекта - РИА Новости, 17.03.2022
Отмена штрафов и сроков обязательств поддержат экспортеров нацпроекта
Правительство РФ продлило на два года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении господдержки компаниям-экспортерам по нацпроекту "Международная РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:54
2022-03-17T15:07
михаил мишустин
россия
экономика
экспорт
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило на два года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении господдержки компаниям-экспортерам по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщает пресс-служба кабмина."Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортерам, получающим поддержку государства по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года", - говорится в сообщении.Добавляется, что все это время с экспортеров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции.Уточняется, что поддержка предназначена для компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств, также она коснется производителей промышленной и агропромышленной продукции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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михаил мишустин, россия, экономика, экспорт, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
14:54 17.03.2022 (обновлено: 15:07 17.03.2022)
 

Отмена штрафов и сроков обязательств поддержат экспортеров нацпроекта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило на два года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении господдержки компаниям-экспортерам по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортерам, получающим поддержку государства по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:53
РЭЦ опубликовал разъяснения экспортерам по работе в условиях ограничений
Добавляется, что все это время с экспортеров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции.
Уточняется, что поддержка предназначена для компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств, также она коснется производителей промышленной и агропромышленной продукции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
"Отмена штрафов и перенос сроков выполнения компаниями своих обязательств позволит поддержать экспортеров, которые оказались в сложной ситуации из-за введенных ограничений. Об этом на "горячей линии" РЭЦ просили сами компании, которые сейчас перестраивают цепочки поставок, актуализируют географию и которым не нужна дополнительная финансовая нагрузка", - заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:57
Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта
 
Михаил МишустинРоссияЭкономикаЭкспортВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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