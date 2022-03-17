14:54 17.03.2022 (обновлено: 15:07 17.03.2022)
Отмена штрафов и сроков обязательств поддержат экспортеров нацпроекта
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило на два года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении господдержки компаниям-экспортерам по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортерам, получающим поддержку государства по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что все это время с экспортеров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции.
Уточняется, что поддержка предназначена для компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств, также она коснется производителей промышленной и агропромышленной продукции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
"Отмена штрафов и перенос сроков выполнения компаниями своих обязательств позволит поддержать экспортеров, которые оказались в сложной ситуации из-за введенных ограничений. Об этом на "горячей линии" РЭЦ просили сами компании, которые сейчас перестраивают цепочки поставок, актуализируют географию и которым не нужна дополнительная финансовая нагрузка", - заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.