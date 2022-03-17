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Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
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Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:56
2022-03-17T11:57
экономика
цены на нефть
россия
китай
украина
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн."Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", — сказал он.В КНР ранее не раз заявляли, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис."Введение экономических санкций не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике", — сказал он.Китай примет необходимые меры для защиты интересов и законных прав китайских компаний, добавил Гао Фэн.
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экономика, цены на нефть, россия, китай, украина, санкции в отношении россии
10:56 17.03.2022 (обновлено: 11:57 17.03.2022)
 
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией

Представитель Минокмерции Китая Гао Фэн: КНР выступает против антироссийских санкций США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", — сказал он.
В КНР ранее не раз заявляли, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис.
"Введение экономических санкций не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике", — сказал он.
Китай примет необходимые меры для защиты интересов и законных прав китайских компаний, добавил Гао Фэн.
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