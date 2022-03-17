https://ria.ru/20220317/ekonomika-1778607355.html

Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией

Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2022

Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией

Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:56

2022-03-17T10:56

2022-03-17T11:57

экономика

цены на нефть

россия

китай

украина

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн."Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", — сказал он.В КНР ранее не раз заявляли, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис."Введение экономических санкций не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике", — сказал он.Китай примет необходимые меры для защиты интересов и законных прав китайских компаний, добавил Гао Фэн.

https://ria.ru/20210925/udar-1751809189.html

россия

китай

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, китай, украина, санкции в отношении россии