https://ria.ru/20220317/ekonomika-1778607355.html
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:56
2022-03-17T10:56
2022-03-17T11:57
экономика
цены на нефть
россия
китай
украина
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Китай будет продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн."Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", — сказал он.В КНР ранее не раз заявляли, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис."Введение экономических санкций не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике", — сказал он.Китай примет необходимые меры для защиты интересов и законных прав китайских компаний, добавил Гао Фэн.
https://ria.ru/20210925/udar-1751809189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, китай, украина, санкции в отношении россии
10:56 17.03.2022 (обновлено: 11:57 17.03.2022)
Китай продолжит вести торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Представитель Минокмерции Китая Гао Фэн: КНР выступает против антироссийских санкций США