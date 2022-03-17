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Из Израиля в Шарм-эш-Шейх запустят прямые рейсы

Из Израиля в Шарм-эш-Шейх запустят прямые рейсы - РИА Новости, 17.03.2022

Из Израиля в Шарм-эш-Шейх запустят прямые рейсы

Власти Израиля объявили о запуске прямых рейсов по маршруту Тель-Авив — Шарм-эш-Шейх с конца апреля 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:45

2022-03-17T13:45

2022-03-17T13:45

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Израиля объявили о запуске прямых рейсов по маршруту Тель-Авив — Шарм-эш-Шейх с конца апреля 2022 года, сообщает АТОР.Заявки на выполнение полетов уже подали израильские авиакомпании Israir, Arkia и египетская Egypt Air, которая с осени прошлого года уже начала перевозки из Тель-Авива в Каир. По данным местных СМИ, продажи билетов начнутся в конце марта.Однако, по мнению экспертов туротрасли, новый авиамаршрут вряд ли привлечет внимание россиян.Во-первых, есть определенные риски при транзитном перелете через Израиль: пограничная служба всегда тщательно проверяет документы и при возникновении сомнений может не пустить в страну.Во-вторых, прямых рейсов из России в Тель-Авив немного: из Москвы несколько раз в неделю летает авиакомпания EI AI. Кроме того, ожидается, что билеты из Израиля в Египет не будут дешевыми. Общая стоимость перелета по всему маршруту составит от 60 до 79 тысяч рублей в одну сторону.Эксперты уверены: до возобновления прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх россиянам будет удобнее добираться до курортов Красного моря с пересадкой в Стамбуле.

https://ria.ru/20220317/airserbia-1778624141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, тель-авив, шарм-эш-шейх, egypt air, туризм, туристы, пассажиры, египет, израиль