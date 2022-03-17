Рейтинг@Mail.ru
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/dvorkovich-1778682263.html
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково"
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 17.03.2022
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково"
"Единая Россия" не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича из "Сколково", сообщил РИА Новости источник в аппарате... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:45
2022-03-17T15:56
россия
политика
андрей турчак
украина
сколково
фонд "сколково"
единая россия
аркадий дворкович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778641496_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_65e699ac3623e1faac53901fc7dd9c1e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Единая Россия" не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича из "Сколково", сообщил РИА Новости источник в аппарате председателя партии.Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково" из-за его выступлений в западных СМИ с осуждением спецоперации РФ на Украине. Турчак назвал это национал-предательством."У каждого члена партии могут быть собственные оценки по поводу высказываний тех или иных лиц. В текущей ситуации надо быть особенно внимательным к тому, что, кому и в каких выражениях ты говоришь. Особенно на иностранном языке", - сказал собеседник агентства."Что касается общепартийного решения, о котором говорил генеральный секретарь ЕР, то такого решения партия не принимала. Такое решение, исходя из сложившейся ситуации, вправе принять само лицо, замещающее должность в организации", - отметил он.Ранее, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича на посту главы фонда "Сколково" будет зависеть от его личного решения.
https://ria.ru/20220315/dvorkovich-1778264411.html
https://ria.ru/20220317/rossiya-1778651331.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778641496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772ffaf2565b0a74c34eac8b92665d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, андрей турчак, украина, сколково, фонд "сколково", единая россия, аркадий дворкович, дмитрий песков
15:45 17.03.2022 (обновлено: 15:56 17.03.2022)
 
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково"

ЕР не принимала общепартийного решения с требованием уволить Дворковича из "Сколково"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Аркадий Дворкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Единая Россия" не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича из "Сколково", сообщил РИА Новости источник в аппарате председателя партии.
Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково" из-за его выступлений в западных СМИ с осуждением спецоперации РФ на Украине. Турчак назвал это национал-предательством.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:39
Дворкович: я воспитан на ненависти к нацизму и хочу мира на планете
"У каждого члена партии могут быть собственные оценки по поводу высказываний тех или иных лиц. В текущей ситуации надо быть особенно внимательным к тому, что, кому и в каких выражениях ты говоришь. Особенно на иностранном языке", - сказал собеседник агентства.
"Что касается общепартийного решения, о котором говорил генеральный секретарь ЕР, то такого решения партия не принимала. Такое решение, исходя из сложившейся ситуации, вправе принять само лицо, замещающее должность в организации", - отметил он.
Ранее, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича на посту главы фонда "Сколково" будет зависеть от его личного решения.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
13:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России
 
РоссияПолитикаАндрей ТурчакУкраинаСколковоФонд "Сколково"Единая РоссияАркадий ДворковичДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала