https://ria.ru/20220317/dvorkovich-1778682263.html
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково"
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 17.03.2022
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково"
"Единая Россия" не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича из "Сколково", сообщил РИА Новости источник в аппарате... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:45
2022-03-17T15:45
2022-03-17T15:56
россия
политика
андрей турчак
украина
сколково
фонд "сколково"
единая россия
аркадий дворкович
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Единая Россия" не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича из "Сколково", сообщил РИА Новости источник в аппарате председателя партии.Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково" из-за его выступлений в западных СМИ с осуждением спецоперации РФ на Украине. Турчак назвал это национал-предательством."У каждого члена партии могут быть собственные оценки по поводу высказываний тех или иных лиц. В текущей ситуации надо быть особенно внимательным к тому, что, кому и в каких выражениях ты говоришь. Особенно на иностранном языке", - сказал собеседник агентства."Что касается общепартийного решения, о котором говорил генеральный секретарь ЕР, то такого решения партия не принимала. Такое решение, исходя из сложившейся ситуации, вправе принять само лицо, замещающее должность в организации", - отметил он.Ранее, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича на посту главы фонда "Сколково" будет зависеть от его личного решения.
https://ria.ru/20220315/dvorkovich-1778264411.html
https://ria.ru/20220317/rossiya-1778651331.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, политика, андрей турчак, украина, сколково, фонд "сколково", единая россия, аркадий дворкович, дмитрий песков
15:45 17.03.2022 (обновлено: 15:56 17.03.2022)
Источник заявил, что ЕР не требовала уволить Дворковича из "Сколково"
ЕР не принимала общепартийного решения с требованием уволить Дворковича из "Сколково"