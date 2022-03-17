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Курс доллара упал на 4,8 рубля
Курс доллара упал на 4,8 рубля - РИА Новости, 17.03.2022
Курс доллара упал на 4,8 рубля
Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:25
2022-03-17T19:25
2022-03-17T19:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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динамика курсов валют
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доллар
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,8 рубля - до 103,2 рубля, евро - на 3,98 рубля, до 113,72 рубля.Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 103 рублей и 108 рублей соответственно.Торги в четверг по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.Объем операций ощутимо вырос и составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более чем 500 миллионов накануне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, валюта, доллар, евро, рубль
Курс доллара упал на 4,8 рубля
Курс доллара на Мосбирже опустился до 103,2 рубля, евро – 113,72 рубля