https://ria.ru/20220317/dollar-1778730166.html

Курс доллара упал на 4,8 рубля

Курс доллара упал на 4,8 рубля - РИА Новости, 17.03.2022

Курс доллара упал на 4,8 рубля

Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:25

2022-03-17T19:25

2022-03-17T19:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

валюта

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,8 рубля - до 103,2 рубля, евро - на 3,98 рубля, до 113,72 рубля.Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 103 рублей и 108 рублей соответственно.Торги в четверг по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.Объем операций ощутимо вырос и составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более чем 500 миллионов накануне.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, валюта, доллар, евро, рубль