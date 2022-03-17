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Курс доллара упал на 4,8 рубля - РИА Новости, 17.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220317/dollar-1778730166.html
Курс доллара упал на 4,8 рубля
Курс доллара упал на 4,8 рубля - РИА Новости, 17.03.2022
Курс доллара упал на 4,8 рубля
Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:25
2022-03-17T19:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
валюта
доллар
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,8 рубля - до 103,2 рубля, евро - на 3,98 рубля, до 113,72 рубля.Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 103 рублей и 108 рублей соответственно.Торги в четверг по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.Объем операций ощутимо вырос и составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более чем 500 миллионов накануне.
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московская биржа, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, валюта, доллар, евро, рубль
19:25 17.03.2022
 
Курс доллара упал на 4,8 рубля

Курс доллара на Мосбирже опустился до 103,2 рубля, евро – 113,72 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Рубль вырос в четверг шестой день подряд: к доллару – до 103,2 рубля, к евро - до 113,72 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,8 рубля - до 103,2 рубля, евро - на 3,98 рубля, до 113,72 рубля.
Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 103 рублей и 108 рублей соответственно.
Торги в четверг по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.
Объем операций ощутимо вырос и составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более чем 500 миллионов накануне.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютВалютаДолларевроРубль
 
 
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