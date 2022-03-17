https://ria.ru/20220317/dogovor-1778701608.html

Согласование договора с Россией займет до полутора недель, считает Подоляк

Согласование договора с Россией займет до полутора недель, считает Подоляк - РИА Новости, 17.03.2022

Согласование договора с Россией займет до полутора недель, считает Подоляк

Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:06

2022-03-17T17:06

2022-03-17T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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михаил подоляк

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ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель."На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора", - сказал Подоляк в интервью изданию Wirtualna Polska.По его словам, одним из ключевых аспектов мирного договора с украинской стороны является "немедленный вывод российских войск".При этом он отметил, что в переговорах, кроме России и Украины, участвуют представители Польши. "Переговоры - это масштабный процесс, в котором участвуют не только Россия и Украина. В нем участвует, в частности, Польша. Мы не просто подписываем какой-то договор. Мы хотим выработать конкретный механизм, который в будущем будет гарантировать нам безопасность", - сказал Подоляк.Он отметил, что подписание мирного договора "может только положить конец острой фазе конфликта и позволить нам перейти к оплакиванию всех погибших и восстановлению страны". "Однако я сомневаюсь, что для украинцев война на этом закончится. Не после всего, через что мы прошли", - заявил советник Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html

https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, михаил подоляк, владимир зеленский