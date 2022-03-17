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Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/dobrovoltsy-1778700284.html
Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине
Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине
Тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он отмечал, что в Чечне сотни... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:00
2022-03-17T17:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
апти алаудинов
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар – РИА Новости. Тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он отмечал, что в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине."Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он также отметил, что Алаудинов является опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. "Я абсолютно уверен, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом. Береги бойцов, Апты!" - написал глава Чечни.Алаудинов ранее занимал пост замминистра внутренних дел Чечни, в 2014 году включён США в "список Магнитского".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html
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в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, апти алаудинов, ситуация в днр и лнр
17:00 17.03.2022 (обновлено: 17:30 17.03.2022)
 
Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о новой тысяче добровольцев из республики в операции на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар – РИА Новости. Тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он отмечал, что в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине.
"Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 01:52
Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров
Он также отметил, что Алаудинов является опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. "Я абсолютно уверен, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом. Береги бойцов, Апты!" - написал глава Чечни.
Алаудинов ранее занимал пост замминистра внутренних дел Чечни, в 2014 году включён США в "список Магнитского".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Участники акции в поддержку России у посольства РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАпти АлаудиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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