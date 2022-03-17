https://ria.ru/20220317/dobrovoltsy-1778700284.html

Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине

Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине

Тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он отмечал, что в Чечне сотни... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:00

2022-03-17T17:00

2022-03-17T17:30

обострение ситуации в днр и лнр

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чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

апти алаудинов

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 17 мар – РИА Новости. Тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он отмечал, что в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине."Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он также отметил, что Алаудинов является опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. "Я абсолютно уверен, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом. Береги бойцов, Апты!" - написал глава Чечни.Алаудинов ранее занимал пост замминистра внутренних дел Чечни, в 2014 году включён США в "список Магнитского".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html

https://ria.ru/20220314/donbass-1778043648.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, апти алаудинов, ситуация в днр и лнр