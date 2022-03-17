17:00 17.03.2022 (обновлено: 17:30 17.03.2022)
Кадыров заявил о новой тысяче чеченских добровольцев в операции на Украине
Глава Чечни Кадыров заявил о новой тысяче добровольцев из республики в операции на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 17 мар – РИА Новости. Тысяча добровольцев из Чечни отправилась на Украину для участия в спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ранее он отмечал, что в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв" и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации на Украине.
"Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он также отметил, что Алаудинов является опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. "Я абсолютно уверен, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом. Береги бойцов, Апты!" - написал глава Чечни.
Алаудинов ранее занимал пост замминистра внутренних дел Чечни, в 2014 году включён США в "список Магнитского".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.