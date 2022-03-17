https://ria.ru/20220317/dnr-1778680376.html

В ДНР два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками

В ДНР два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022

В ДНР два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками

Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщили в представительстве... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:39

2022-03-17T15:39

2022-03-17T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

владимир путин

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) двух мужчин с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.Как отмечается, пострадавшие доставлены в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

украина

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр