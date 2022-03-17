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ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/dnr-1778598616.html
ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку
ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку - РИА Новости, 17.03.2022
ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку
Силы ДНР продолжают занимать отдельные улицы и кварталы Мариуполя, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:07
2022-03-17T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Силы ДНР продолжают занимать отдельные улицы и кварталы Мариуполя, сообщил глава республики Денис Пушилин."Продолжается освобождение Мариуполя, Авдеевки, Марьинки. Наступательная операция продолжается, занимаются определенные улицы, определенные кварталы в Мариуполе. Отбиваются позиции, занимаются нашими подразделениями в направлении Авдеевки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что у властей ДНР есть намерение отпустить домой после окончания боевых действий всех сложивших оружие украинских военных. Вместе с тем, сказал Пушилин, контактов с украинской стороной по обмену пленными пока нет.За сутки из Мариуполя и пригородов в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 295 человек, в том числе 66 детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html
https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778555957.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:07 17.03.2022 (обновлено: 10:28 17.03.2022)
 
ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку

Глава ДНР Пушилин: Народная милиция занимает отдельные кварталы Мариуполя и Авдеевки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Силы ДНР продолжают занимать отдельные улицы и кварталы Мариуполя, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Продолжается освобождение Мариуполя, Авдеевки, Марьинки. Наступательная операция продолжается, занимаются определенные улицы, определенные кварталы в Мариуполе. Отбиваются позиции, занимаются нашими подразделениями в направлении Авдеевки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что у властей ДНР есть намерение отпустить домой после окончания боевых действий всех сложивших оружие украинских военных. Вместе с тем, сказал Пушилин, контактов с украинской стороной по обмену пленными пока нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:52
Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров
За сутки из Мариуполя и пригородов в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 295 человек, в том числе 66 детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Нашивка с эмблемой националистического батальона Азов на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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