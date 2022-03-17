https://ria.ru/20220317/dnr-1778598616.html

ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку

ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку - РИА Новости, 17.03.2022

ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку

Силы ДНР продолжают занимать отдельные улицы и кварталы Мариуполя, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:07

2022-03-17T10:07

2022-03-17T10:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Силы ДНР продолжают занимать отдельные улицы и кварталы Мариуполя, сообщил глава республики Денис Пушилин."Продолжается освобождение Мариуполя, Авдеевки, Марьинки. Наступательная операция продолжается, занимаются определенные улицы, определенные кварталы в Мариуполе. Отбиваются позиции, занимаются нашими подразделениями в направлении Авдеевки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что у властей ДНР есть намерение отпустить домой после окончания боевых действий всех сложивших оружие украинских военных. Вместе с тем, сказал Пушилин, контактов с украинской стороной по обмену пленными пока нет.За сутки из Мариуполя и пригородов в село Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 295 человек, в том числе 66 детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html

https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778555957.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр