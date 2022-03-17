https://ria.ru/20220317/dnr-1778598514.html

ДНР попросила Россию усилить ПВО республики

ДНР попросила Россию усилить ПВО республики - РИА Новости, 17.03.2022

ДНР попросила Россию усилить ПВО республики

ДНР обратилась к РФ с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:07

2022-03-17T10:07

2022-03-17T12:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

денис пушилин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДНР обратилась к РФ с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Точка-У" является достаточно опасным для нас вооружением с учетом дальности, с которой может работать противник... С учетом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте... В процессе (помощь РФ)", — сказал он.ВСУ нанесли удар по центру Донецка "Точкой-У" 14 марта. Его жертвами стали 20 человек, еще 36 получили ранения. Пушилин, прибывший на место трагедии, заявил, что ракета несла кассетные боеприпасы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, россия, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин