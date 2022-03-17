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В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают обстрел ДНР, за сутки погибли два человека, восемь ранены, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:26

2022-03-17T09:26

2022-03-17T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

эдуард басурин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские военные продолжают обстрел ДНР, за сутки погибли два человека, восемь ранены, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Обстрелы не прекращаются. За минувшие сутки у нас двое погибших, восемь раненых. Я имею в виду гражданских", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, более 50 домов пострадали из-за обстрелов. Басурин подчеркнул, что украинские военные бьют по социальным объектам. "У нас, честно говоря, критическая ситуация по воде в Горловке", - добавил Басурин.Он также сообщил, что силы ДНР освободили уже 95 населенных пунктов республики, противник продолжает огрызаться, от злобы обстреливает в ответ населенные пункты.Басурин также сказал, что силы ДНР стараются взять в котёл украинские силы в районе Авдеевки и Дзержинска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, эдуард басурин