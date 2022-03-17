https://ria.ru/20220317/diplom-1778587573.html

Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева

Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева - РИА Новости, 17.03.2022

Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева

Партия "Единая Россия" считает необходимым официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в ДНР и ЛНР, сказала председатель партийной... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:44

2022-03-17T08:44

2022-03-17T08:44

россия

единая россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

елена шмелева

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" считает необходимым официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в ДНР и ЛНР, сказала председатель партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева."Единая Россия" считает, что после официального признания статуса ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нам необходимо официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в республиках. Это станет еще одним важным шагом на пути интеграции, сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса, позволит обладателям соответствующих дипломов работать или получать образование на территории России и республик", - приводит пресс-служба партии слова Шмелевой.По ее словам, граждане, получившие образование в ДНР и ЛНР, не могли устроиться на работу по своим дипломам на Украине. "Это яркий пример русофобии и дискриминации по отношению к инакомыслящим, Киев уже давно фактически отказал жителям республик в праве на образование и работу", - заявила Шмелева.Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220310/lugansk-1777400040.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, елена шмелева