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Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева
Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева - РИА Новости, 17.03.2022
Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева
Партия "Единая Россия" считает необходимым официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в ДНР и ЛНР, сказала председатель партийной... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:44
2022-03-17T08:44
россия
единая россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
елена шмелева
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" считает необходимым официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в ДНР и ЛНР, сказала председатель партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева."Единая Россия" считает, что после официального признания статуса ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нам необходимо официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в республиках. Это станет еще одним важным шагом на пути интеграции, сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса, позволит обладателям соответствующих дипломов работать или получать образование на территории России и республик", - приводит пресс-служба партии слова Шмелевой.По ее словам, граждане, получившие образование в ДНР и ЛНР, не могли устроиться на работу по своим дипломам на Украине. "Это яркий пример русофобии и дискриминации по отношению к инакомыслящим, Киев уже давно фактически отказал жителям республик в праве на образование и работу", - заявила Шмелева.Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.
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россия, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, елена шмелева
08:44 17.03.2022
 
Россия должна признать документы об образовании ДНР и ЛНР, заявила Шмелева

ЕР: Россия должна признать полученные в ДНР и ЛНР дипломы об образовании и ученые степени

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Студенты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Студенты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" считает необходимым официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в ДНР и ЛНР, сказала председатель партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелева.
"Единая Россия" считает, что после официального признания статуса ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нам необходимо официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в республиках. Это станет еще одним важным шагом на пути интеграции, сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса, позволит обладателям соответствующих дипломов работать или получать образование на территории России и республик", - приводит пресс-служба партии слова Шмелевой.
По ее словам, граждане, получившие образование в ДНР и ЛНР, не могли устроиться на работу по своим дипломам на Украине. "Это яркий пример русофобии и дискриминации по отношению к инакомыслящим, Киев уже давно фактически отказал жителям республик в праве на образование и работу", - заявила Шмелева.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.
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РоссияЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕлена Шмелева
 
 
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