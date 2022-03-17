https://ria.ru/20220317/devochka-1778586148.html

В Красноярском крае пропала школьница

В Красноярском крае пропала школьница - РИА Новости, 17.03.2022

В Красноярском крае пропала школьница

Сотрудники полиции города Бородино Красноярского края разыскивают 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:29

2022-03-17T08:29

2022-03-17T08:29

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции города Бородино Красноярского края разыскивают 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом, сообщает краевой главк МВД."Минувшим вечером в дежурную часть полиции обратились родители 12-летней девочки, которые сообщили, что их дочь ушла из дома по адресу: г. Бородино, ул. Пушкина в ДК "Угольщик", ул. Октябрьская, 56 "а". В ДК не пришла. Предварительно, у девочки произошел небольшой конфликт с отцом", - говорится в сообщении.Приметы девочки: на вид 12-13 лет, европейский тип лица, худощавого телосложения, рост около 160 см, глаза серо-зелёные, волосы темно-русые, заплетены в длинную косу. Была одета в розовую шапку с помпоном, розовый шарф, белый с капюшоном пуховик длиной ниже колен, чёрные джинсы, с собой также фиолетовый мешок со сменкой.На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав бородинской полиции. Помощь в поиске осуществляют волонтёры.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край