https://ria.ru/20220317/devochka-1778586148.html
В Красноярском крае пропала школьница
В Красноярском крае пропала школьница - РИА Новости, 17.03.2022
В Красноярском крае пропала школьница
Сотрудники полиции города Бородино Красноярского края разыскивают 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:29
2022-03-17T08:29
2022-03-17T08:29
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции города Бородино Красноярского края разыскивают 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом, сообщает краевой главк МВД."Минувшим вечером в дежурную часть полиции обратились родители 12-летней девочки, которые сообщили, что их дочь ушла из дома по адресу: г. Бородино, ул. Пушкина в ДК "Угольщик", ул. Октябрьская, 56 "а". В ДК не пришла. Предварительно, у девочки произошел небольшой конфликт с отцом", - говорится в сообщении.Приметы девочки: на вид 12-13 лет, европейский тип лица, худощавого телосложения, рост около 160 см, глаза серо-зелёные, волосы темно-русые, заплетены в длинную косу. Была одета в розовую шапку с помпоном, розовый шарф, белый с капюшоном пуховик длиной ниже колен, чёрные джинсы, с собой также фиолетовый мешок со сменкой.На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав бородинской полиции. Помощь в поиске осуществляют волонтёры.
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
В Красноярском крае пропала школьница
Полиция города Бородино в Красноярском крае ищет школьницу, пропавшую после ссоры с отцом
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости.
Сотрудники полиции города Бородино Красноярского края разыскивают 12-летнюю школьницу, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом, сообщает
краевой главк МВД.
"Минувшим вечером в дежурную часть полиции обратились родители 12-летней девочки, которые сообщили, что их дочь ушла из дома по адресу: г. Бородино, ул. Пушкина в ДК "Угольщик", ул. Октябрьская, 56 "а". В ДК не пришла. Предварительно, у девочки произошел небольшой конфликт с отцом", - говорится в сообщении.
Приметы девочки: на вид 12-13 лет, европейский тип лица, худощавого телосложения, рост около 160 см, глаза серо-зелёные, волосы темно-русые, заплетены в длинную косу. Была одета в розовую шапку с помпоном, розовый шарф, белый с капюшоном пуховик длиной ниже колен, чёрные джинсы, с собой также фиолетовый мешок со сменкой.
На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав бородинской полиции. Помощь в поиске осуществляют волонтёры.