https://ria.ru/20220317/delo-1778740712.html

СК возбудил дело против журналиста, призывавшего убивать русских

СК возбудил дело против журналиста, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 17.03.2022

СК возбудил дело против журналиста, призывавшего убивать русских

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении телеведущего Фахрудина Шарафмала. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:46

2022-03-17T20:46

2022-03-17T22:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении телеведущего Фахрудина Шарафмала.Ранее журналист в эфире украинского телеканала "Крым 24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян. "Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных пунктом "б" части второй статьи 282 УК, пунктов "а", "в" части второй статьи 354.1 УК ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала")", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что Международный военный трибунал установил роль возглавлявшего отдел управления гестапо Эйхмана в преступлениях, в том числе гибели нескольких миллионов евреев.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В ведомстве считают, что телеведущий — типичный приверженец украинских националистических взглядов, которыми "пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса". Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова Шарафмала ранее призвал воздерживаться от ненавистнической риторики.Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы, что там с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацизма.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778480408.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778565453.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире