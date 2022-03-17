https://ria.ru/20220317/defolt-1778693881.html

Эксперты рассказали, благодаря чему Россия избежала дефолта

Эксперты рассказали, благодаря чему Россия избежала дефолта - РИА Новости, 17.03.2022

Эксперты рассказали, благодаря чему Россия избежала дефолта

Жадность западных инвесторов победила, и выплаты по еврооблигациям РФ в размере 117,2 миллиона долларов были проведены, несмотря на слухи о дефолте, сказали... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:30

2022-03-17T16:30

2022-03-17T16:30

экономика

сша

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

сергей звенигородский

антон прокудин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584421216_0:78:3184:1869_1920x0_80_0_0_e792384e061c7601ce8b998d0e233d78.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жадность западных инвесторов победила, и выплаты по еврооблигациям РФ в размере 117,2 миллиона долларов были проведены, несмотря на слухи о дефолте, сказали опрошенные РИА Новости эксперты.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Правительство РФ 17 марта сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет."Дефолт по отношению к России уже допустили США и ЕС, заморозив выплаты в сторону нашей страны, и при этом пропустив платежи по бондам. Выплаты в долларах производятся из "замороженных" активов (300 миллиардов долларов), при этом неожиданно оказалось, что до 25 мая производить переводы можно. Таким образом, страшилки по дефолту не оправдались, жадность с той стороны победила", - сказал директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании "Вектор Икс" Сергей Звенигородский."К удивлению Минфина купонный платеж по евробондам, который должен был состояться 16 марта, прошел. Однако рейтинг России останется низким. ... Минфин США дал окно до мая по платежам по российскому госдолгу. Далее окно может закрыться", - добавил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.По словам финансового аналитика "Алор брокер" Андрея Эшкинина, РФ готова платить по долгам и в будущем, но наложенные санкции на резервы затрудняют это, именно поэтому в последнее время начали говорить о техническом дефолте."Россия перевела на выплаты купонного дохода 117,2 миллиона долларов, что показало намерения платить по своим долгам. Следующая крупная выплата назначена на 31 марта. ... Более чем уверен, что Россия сможет совершить и этот платеж, ведь сейчас есть возможность платить в рублях по указу президента", - пояснил он.

https://ria.ru/20220317/defolt-1778662260.html

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, министерство финансов рф (минфин россии), сергей звенигородский, антон прокудин