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Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.03.2022
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Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.03.2022
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле
Никаких дефолтов в России быть не может, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:03
2022-03-17T13:15
экономика
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких дефолтов в России быть не может, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства. Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер. Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.
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экономика, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
13:03 17.03.2022 (обновлено: 13:15 17.03.2022)
 
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: у России есть необходимые средства, никаких дефолтов быть не может

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких дефолтов в России быть не может, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства. Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер. Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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