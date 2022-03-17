https://ria.ru/20220317/defolt-1778642248.html
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.03.2022
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле
Никаких дефолтов в России быть не может, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:03
2022-03-17T13:03
2022-03-17T13:15
экономика
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Никаких дефолтов в России быть не может, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства. Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер. Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
13:03 17.03.2022 (обновлено: 13:15 17.03.2022)
Никаких дефолтов в России быть не может, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: у России есть необходимые средства, никаких дефолтов быть не может