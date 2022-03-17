https://ria.ru/20220317/chernobyl-1778627453.html
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 17.03.2022
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:05
2022-03-17T12:05
2022-03-17T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
чернобыльская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295355_0:62:1652:991_1920x0_80_0_0_c90f6aa0ed761f7bef1530e09e9cf2d1.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она уточнила, что страны будут совместно следить за сохранностью энергоблоков и саркофага.Захарова заверила, что российская сторона намерена и дальше прилагать все усилия для обеспечения сохранности этого объекта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/kontrol-1778179792.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295355_124:0:1528:1053_1920x0_80_0_0_a758412241ee2a09ca32afdd5b2f87ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:05 17.03.2022 (обновлено: 12:44 17.03.2022)
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
Москва и Киев договорились о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС