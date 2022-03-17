https://ria.ru/20220317/chernobyl-1778627453.html

Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС

Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 17.03.2022

Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС

Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:05

2022-03-17T12:05

2022-03-17T12:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

чернобыльская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она уточнила, что страны будут совместно следить за сохранностью энергоблоков и саркофага.Захарова заверила, что российская сторона намерена и дальше прилагать все усилия для обеспечения сохранности этого объекта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/kontrol-1778179792.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр