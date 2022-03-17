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Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/chernobyl-1778627453.html
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 17.03.2022
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:05
2022-03-17T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
чернобыльская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она уточнила, что страны будут совместно следить за сохранностью энергоблоков и саркофага.Захарова заверила, что российская сторона намерена и дальше прилагать все усилия для обеспечения сохранности этого объекта.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, россия, украина, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:05 17.03.2022 (обновлено: 12:44 17.03.2022)
 
Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС

Москва и Киев договорились о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС России во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС России во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она уточнила, что страны будут совместно следить за сохранностью энергоблоков и саркофага.
"Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности", — уточнила дипломат.
Захарова заверила, что российская сторона намерена и дальше прилагать все усилия для обеспечения сохранности этого объекта.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 03:02
В МИД заявили, что российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаЧернобыльская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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