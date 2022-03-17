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В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины - РИА Новости, 17.03.2022
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В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины - РИА Новости, 17.03.2022
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины
Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:41
2022-03-17T02:41
в мире
нью-йорк
сша
украина
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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.По ее словам, жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. "Полагаю, они были переданы (этой НКО — ред.). Не знаю, кем", — добавила сотрудница полиции. Она указала, что расследование ведется, никто пока не арестован.
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в мире, нью-йорк, сша, украина
02:41 17.03.2022
 
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины

В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.

"Сегодня примерно в 9.19 мы выехали на вызов — сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. "Полагаю, они были переданы (этой НКО — ред.). Не знаю, кем", — добавила сотрудница полиции. Она указала, что расследование ведется, никто пока не арестован.
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