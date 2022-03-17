https://ria.ru/20220317/bronezhilety-1778577862.html

В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины

В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины - РИА Новости, 17.03.2022

В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины

Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:41

2022-03-17T02:41

2022-03-17T02:41

в мире

нью-йорк

сша

украина

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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.По ее словам, жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. "Полагаю, они были переданы (этой НКО — ред.). Не знаю, кем", — добавила сотрудница полиции. Она указала, что расследование ведется, никто пока не арестован.

https://ria.ru/20220316/ssha-1778547604.html

нью-йорк

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, нью-йорк, сша, украина