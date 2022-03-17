https://ria.ru/20220317/bronezhilety-1778577862.html
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины - РИА Новости, 17.03.2022
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины
Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:41
2022-03-17T02:41
2022-03-17T02:41
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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.По ее словам, жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. "Полагаю, они были переданы (этой НКО — ред.). Не знаю, кем", — добавила сотрудница полиции. Она указала, что расследование ведется, никто пока не арестован.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк, сша, украина
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов для Украины
В Нью-Йорке украли около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины
НЬЮ-ЙОРК, 17 мар — РИА Новости. Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для Украины, похитили из здания НКО в Нью-Йорке, жилеты не найдены, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
"Сегодня примерно в 9.19 мы выехали на вызов — сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, жилеты находились в НКО Ukrainian Congress Committee of America. "Полагаю, они были переданы (этой НКО — ред.). Не знаю, кем", — добавила сотрудница полиции. Она указала, что расследование ведется, никто пока не арестован.