https://ria.ru/20220317/britaniya-1778732445.html

Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины

Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины - РИА Новости, 17.03.2022

Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить по телефону некто, выдававший себя за украинского премьера. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:44

2022-03-17T19:44

2022-03-17T19:45

в мире

украина

великобритания

бен уоллес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365121_0:78:2296:1370_1920x0_80_0_0_433e7b91440d6d5535b16b04f71b73b9.jpg

ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить по телефону некто, выдававший себя за украинского премьера."Сегодня со мной пытался поговорить самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, а после того как он вызвал подозрения, я прервал звонок", - написал Уоллес в Twitter.Глава британского Минобороны связал инцидент с Россией, назвав его "отчаянной попыткой", однако свидетельств в поддержку этой версии не привел. При этом он заявил, что "никакая российская дезинформация, искажения и грязные уловки не смогут отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

https://ria.ru/20220317/voyna-1778681861.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, великобритания, бен уоллес