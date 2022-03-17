https://ria.ru/20220317/britaniya-1778732445.html
Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины
Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины - РИА Новости, 17.03.2022
Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить по телефону некто, выдававший себя за украинского премьера. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:44
2022-03-17T19:44
2022-03-17T19:45
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
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ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что с ним пытался поговорить по телефону некто, выдававший себя за украинского премьера."Сегодня со мной пытался поговорить самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, а после того как он вызвал подозрения, я прервал звонок", - написал Уоллес в Twitter.Глава британского Минобороны связал инцидент с Россией, назвав его "отчаянной попыткой", однако свидетельств в поддержку этой версии не привел. При этом он заявил, что "никакая российская дезинформация, искажения и грязные уловки не смогут отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
https://ria.ru/20220317/voyna-1778681861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, бен уоллес
19:44 17.03.2022 (обновлено: 19:45 17.03.2022)
Британский министр рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины
Министр обороны Британии Уоллес рассказал о звонке пранкера от имени премьера Украины