https://ria.ru/20220317/bolnitsy-1778591932.html
Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах
Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах
Правительство России направит более 3,5 миллиардов рублей на строительство и оснащение больниц в Санкт-Петербурге, Калининграде и Перми, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:21
2022-03-17T09:21
2022-03-17T09:21
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России направит более 3,5 миллиардов рублей на строительство и оснащение больниц в Санкт-Петербурге, Калининграде и Перми, сообщает пресс-служба кабмина."Более 3,5 миллиардов рублей будет направлено на строительство и оснащение медицинских учреждений в трёх регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть денег пойдёт на модернизацию больниц при Санкт-Петербургском государственном медуниверситете имени И.П. Павлова. В частности, построят новый корпус для Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструируют корпус НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачёвой, а также корпусы НИИ хирургии и неотложной медицины. Работы планируют завершить в 2026 году."Часть денег будет направлена на дооснащение перинатального центра Пермской краевой клинической больницы. В общей сложности будет закуплено 42 единицы медицинских изделий, в том числе высокотехнологичное оборудование для оказания медицинской помощи беременным женщинам и реанимационное оборудование для недоношенных детей и новорождённых с различными патологиями", - добавляется в сообщении.Кроме того, средства также направят в Калининградскую областную клиническую больницу, благодаря чему в учреждении появится оборудование для проведения операций пациентам с нарушениями мозгового кровообращения, заболеваниями спинного мозга и периферической нервной системы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/vyplaty-1778220793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мишустин
Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах
Правительство направит более 3,5 миллиарда рублей на строительство больниц в трех регионах
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Правительство России направит более 3,5 миллиардов рублей на строительство и оснащение больниц в Санкт-Петербурге, Калининграде и Перми, сообщает пресс-служба
кабмина.
"Более 3,5 миллиардов рублей будет направлено на строительство и оснащение медицинских учреждений в трёх регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть денег пойдёт на модернизацию больниц при Санкт-Петербургском государственном медуниверситете имени И.П. Павлова. В частности, построят новый корпус для Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструируют корпус НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачёвой, а также корпусы НИИ хирургии и неотложной медицины. Работы планируют завершить в 2026 году.
"Часть денег будет направлена на дооснащение перинатального центра Пермской краевой клинической больницы. В общей сложности будет закуплено 42 единицы медицинских изделий, в том числе высокотехнологичное оборудование для оказания медицинской помощи беременным женщинам и реанимационное оборудование для недоношенных детей и новорождённых с различными патологиями", - добавляется в сообщении.
Кроме того, средства также направят в Калининградскую областную клиническую больницу, благодаря чему в учреждении появится оборудование для проведения операций пациентам с нарушениями мозгового кровообращения, заболеваниями спинного мозга и периферической нервной системы.