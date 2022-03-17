https://ria.ru/20220317/bolnitsy-1778591932.html

Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах

Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах - РИА Новости, 17.03.2022

Правительство профинансирует строительство и оснащение больниц в регионах

Правительство России направит более 3,5 миллиардов рублей на строительство и оснащение больниц в Санкт-Петербурге, Калининграде и Перми, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:21

2022-03-17T09:21

2022-03-17T09:21

общество

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России направит более 3,5 миллиардов рублей на строительство и оснащение больниц в Санкт-Петербурге, Калининграде и Перми, сообщает пресс-служба кабмина."Более 3,5 миллиардов рублей будет направлено на строительство и оснащение медицинских учреждений в трёх регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть денег пойдёт на модернизацию больниц при Санкт-Петербургском государственном медуниверситете имени И.П. Павлова. В частности, построят новый корпус для Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструируют корпус НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачёвой, а также корпусы НИИ хирургии и неотложной медицины. Работы планируют завершить в 2026 году."Часть денег будет направлена на дооснащение перинатального центра Пермской краевой клинической больницы. В общей сложности будет закуплено 42 единицы медицинских изделий, в том числе высокотехнологичное оборудование для оказания медицинской помощи беременным женщинам и реанимационное оборудование для недоношенных детей и новорождённых с различными патологиями", - добавляется в сообщении.Кроме того, средства также направят в Калининградскую областную клиническую больницу, благодаря чему в учреждении появится оборудование для проведения операций пациентам с нарушениями мозгового кровообращения, заболеваниями спинного мозга и периферической нервной системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/vyplaty-1778220793.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, михаил мишустин