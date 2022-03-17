https://ria.ru/20220317/bolezni-1778684042.html

РХБЗ связали вспышку птичьего гриппа с работой биолаборатории на Украине

РХБЗ связали вспышку птичьего гриппа с работой биолаборатории на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

РХБЗ связали вспышку птичьего гриппа с работой биолаборатории на Украине

Минобороны РФ связало вспышки экономически значимых болезней в России в 2021 году с работой биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:51

2022-03-17T15:51

2022-03-17T15:59

россия

сша

министерство обороны сша

нато

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

мид кнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны РФ связало вспышки экономически значимых болезней в России в 2021 году с работой биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Минобороны продолжает изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины."Хотелось бы обратить внимание на вспышки экономически значимых болезней на территории Российской Федерации. Только в 2021 году ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей, было уничтожено 6 миллионов голов домашней птицы. При этом в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка 2 миллиардов евро", - сказал Кириллов на брифинге.С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщал ранее Кириллов. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, указывал Кириллов. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных министерством обороны РФ.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220317/biolaboratorii-1778682393.html

https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778285956.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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