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Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая - РИА Новости, 17.03.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220317/biznes-1778666158.html
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая - РИА Новости, 17.03.2022
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:43
2022-03-17T14:43
амурская область
экономика
амурская область
китай
хэйхэ
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление торговых отношений с Китаем и текущая геополитическая ситуация.Как уточняет правительство Приамурья, губернатор в четверг вместе с руководителем представительства "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО Ольгой Куриловой и директором практик качества жизни АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Татьяной Журавлевой посетили новое здание центра "Мой бизнес", оценил работу организаций, оказывающих поддержку региональным предпринимателям, и встретился с бизнес-экспертами региона."У амурского бизнеса есть хорошая перспектива, связано это с тремя основными факторами. Первый из них – завершение пандемии. Мы рассчитываем, что в скором времени возобновятся торговые отношения, в первую очередь с КНР. Во-вторых – запуск новой транспортной инфраструктуры. Надеемся на скорейшее открытие трансграничного моста через Амур. Также в графике ведется строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, планируется реконструкция международного аэропорта в Благовещенске. Все это даст новые возможности для предпринимателей", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства Приамурья.Третьим фактором для развития бизнеса губернатор назвал геополитическую ситуацию. "Она выводит Амурскую область на первый план международной деятельности в связи с ее географическим расположением. Считаю, что это хорошее окно для малого бизнеса", - сказал Орлов.Центр "Мой бизнес" создан в 2019 году. С января 2022 года в новом здании центра объединено восемь структур по поддержке бизнеса, в том числе центр кредитной поддержки предпринимательства, фонд содействия кредитованию субъектов МСП, фонд развития Амурской области, управляющая компания "Амурская" по работе с резидентами ТОР, агентство по привлечению инвестиций, региональный туристско-информационный центр.Объединение этих структур в одном месте позволяет оказывать услуги по принципу одного окна предпринимателям, а также тем, кто планирует открыть свое дело, получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса, включая выход на экспортные рынки, сопровождение инвестиционных проектов."Результат работы центра должен выражаться в конкретных цифрах. На сегодняшний день порядка 26000 компаний малого и среднего бизнеса работает в регионе, порядка 118 тысяч человек занято в этой сфере. Рассчитываем, что с помощью созданного единого центра для предпринимателей количество амурчан, занимающихся бизнесом, будет расти", - сказал губернатор региона.Орлов отметил, что задача правительства области сейчас заключается в создании комфортного делового и инвестиционного климата. Это значит, что бизнес должен быть обеспечен льготным кредитованием, сопровождением от бизнес-идей до запуска проекта, а также иметь доступ к внешним рынкам.
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экономика, амурская область, китай, хэйхэ, василий орлов (губернатор)
14:43 17.03.2022
 
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая

Глава Амурской области Орлов считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление торговых отношений с Китаем и текущая геополитическая ситуация.
Как уточняет правительство Приамурья, губернатор в четверг вместе с руководителем представительства "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО Ольгой Куриловой и директором практик качества жизни АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Татьяной Журавлевой посетили новое здание центра "Мой бизнес", оценил работу организаций, оказывающих поддержку региональным предпринимателям, и встретился с бизнес-экспертами региона.
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"У амурского бизнеса есть хорошая перспектива, связано это с тремя основными факторами. Первый из них – завершение пандемии. Мы рассчитываем, что в скором времени возобновятся торговые отношения, в первую очередь с КНР. Во-вторых – запуск новой транспортной инфраструктуры. Надеемся на скорейшее открытие трансграничного моста через Амур. Также в графике ведется строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, планируется реконструкция международного аэропорта в Благовещенске. Все это даст новые возможности для предпринимателей", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства Приамурья.
Третьим фактором для развития бизнеса губернатор назвал геополитическую ситуацию. "Она выводит Амурскую область на первый план международной деятельности в связи с ее географическим расположением. Считаю, что это хорошее окно для малого бизнеса", - сказал Орлов.
Центр "Мой бизнес" создан в 2019 году. С января 2022 года в новом здании центра объединено восемь структур по поддержке бизнеса, в том числе центр кредитной поддержки предпринимательства, фонд содействия кредитованию субъектов МСП, фонд развития Амурской области, управляющая компания "Амурская" по работе с резидентами ТОР, агентство по привлечению инвестиций, региональный туристско-информационный центр.
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Объединение этих структур в одном месте позволяет оказывать услуги по принципу одного окна предпринимателям, а также тем, кто планирует открыть свое дело, получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса, включая выход на экспортные рынки, сопровождение инвестиционных проектов.
"Результат работы центра должен выражаться в конкретных цифрах. На сегодняшний день порядка 26000 компаний малого и среднего бизнеса работает в регионе, порядка 118 тысяч человек занято в этой сфере. Рассчитываем, что с помощью созданного единого центра для предпринимателей количество амурчан, занимающихся бизнесом, будет расти", - сказал губернатор региона.
Орлов отметил, что задача правительства области сейчас заключается в создании комфортного делового и инвестиционного климата. Это значит, что бизнес должен быть обеспечен льготным кредитованием, сопровождением от бизнес-идей до запуска проекта, а также иметь доступ к внешним рынкам.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьКитайХэйхэВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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