https://ria.ru/20220317/biznes-1778666158.html
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая - РИА Новости, 17.03.2022
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:43
2022-03-17T14:43
2022-03-17T14:43
амурская область
экономика
амурская область
китай
хэйхэ
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление торговых отношений с Китаем и текущая геополитическая ситуация.Как уточняет правительство Приамурья, губернатор в четверг вместе с руководителем представительства "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО Ольгой Куриловой и директором практик качества жизни АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Татьяной Журавлевой посетили новое здание центра "Мой бизнес", оценил работу организаций, оказывающих поддержку региональным предпринимателям, и встретился с бизнес-экспертами региона."У амурского бизнеса есть хорошая перспектива, связано это с тремя основными факторами. Первый из них – завершение пандемии. Мы рассчитываем, что в скором времени возобновятся торговые отношения, в первую очередь с КНР. Во-вторых – запуск новой транспортной инфраструктуры. Надеемся на скорейшее открытие трансграничного моста через Амур. Также в графике ведется строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, планируется реконструкция международного аэропорта в Благовещенске. Все это даст новые возможности для предпринимателей", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства Приамурья.Третьим фактором для развития бизнеса губернатор назвал геополитическую ситуацию. "Она выводит Амурскую область на первый план международной деятельности в связи с ее географическим расположением. Считаю, что это хорошее окно для малого бизнеса", - сказал Орлов.Центр "Мой бизнес" создан в 2019 году. С января 2022 года в новом здании центра объединено восемь структур по поддержке бизнеса, в том числе центр кредитной поддержки предпринимательства, фонд содействия кредитованию субъектов МСП, фонд развития Амурской области, управляющая компания "Амурская" по работе с резидентами ТОР, агентство по привлечению инвестиций, региональный туристско-информационный центр.Объединение этих структур в одном месте позволяет оказывать услуги по принципу одного окна предпринимателям, а также тем, кто планирует открыть свое дело, получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса, включая выход на экспортные рынки, сопровождение инвестиционных проектов."Результат работы центра должен выражаться в конкретных цифрах. На сегодняшний день порядка 26000 компаний малого и среднего бизнеса работает в регионе, порядка 118 тысяч человек занято в этой сфере. Рассчитываем, что с помощью созданного единого центра для предпринимателей количество амурчан, занимающихся бизнесом, будет расти", - сказал губернатор региона.Орлов отметил, что задача правительства области сейчас заключается в создании комфортного делового и инвестиционного климата. Это значит, что бизнес должен быть обеспечен льготным кредитованием, сопровождением от бизнес-идей до запуска проекта, а также иметь доступ к внешним рынкам.
https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, китай, хэйхэ, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая
Глава Амурской области Орлов считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил
, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление торговых отношений с Китаем и текущая геополитическая ситуация.
Как уточняет правительство Приамурья, губернатор в четверг вместе с руководителем представительства "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО Ольгой Куриловой и директором практик качества жизни АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Татьяной Журавлевой посетили новое здание центра "Мой бизнес", оценил работу организаций, оказывающих поддержку региональным предпринимателям, и встретился с бизнес-экспертами региона.
"У амурского бизнеса есть хорошая перспектива, связано это с тремя основными факторами. Первый из них – завершение пандемии. Мы рассчитываем, что в скором времени возобновятся торговые отношения, в первую очередь с КНР
. Во-вторых – запуск новой транспортной инфраструктуры. Надеемся на скорейшее открытие трансграничного моста через Амур
. Также в графике ведется строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
, планируется реконструкция международного аэропорта в Благовещенске
. Все это даст новые возможности для предпринимателей", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства Приамурья.
Третьим фактором для развития бизнеса губернатор назвал геополитическую ситуацию. "Она выводит Амурскую область
на первый план международной деятельности в связи с ее географическим расположением. Считаю, что это хорошее окно для малого бизнеса", - сказал Орлов.
Центр "Мой бизнес" создан в 2019 году. С января 2022 года в новом здании центра объединено восемь структур по поддержке бизнеса, в том числе центр кредитной поддержки предпринимательства, фонд содействия кредитованию субъектов МСП, фонд развития Амурской области, управляющая компания "Амурская" по работе с резидентами ТОР, агентство по привлечению инвестиций, региональный туристско-информационный центр.
Объединение этих структур в одном месте позволяет оказывать услуги по принципу одного окна предпринимателям, а также тем, кто планирует открыть свое дело, получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса, включая выход на экспортные рынки, сопровождение инвестиционных проектов.
"Результат работы центра должен выражаться в конкретных цифрах. На сегодняшний день порядка 26000 компаний малого и среднего бизнеса работает в регионе, порядка 118 тысяч человек занято в этой сфере. Рассчитываем, что с помощью созданного единого центра для предпринимателей количество амурчан, занимающихся бизнесом, будет расти", - сказал губернатор региона.
Орлов отметил, что задача правительства области сейчас заключается в создании комфортного делового и инвестиционного климата. Это значит, что бизнес должен быть обеспечен льготным кредитованием, сопровождением от бизнес-идей до запуска проекта, а также иметь доступ к внешним рынкам.