https://ria.ru/20220317/biznes-1778666158.html

Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая

Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая - РИА Новости, 17.03.2022

Глава Приамурья считает, что развитию малого бизнеса поможет близость Китая

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:43

2022-03-17T14:43

2022-03-17T14:43

амурская область

экономика

амурская область

китай

хэйхэ

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что развитию малого бизнеса в регионе помогут три фактора: завершение пандемии COVID-19, возобновление торговых отношений с Китаем и текущая геополитическая ситуация.Как уточняет правительство Приамурья, губернатор в четверг вместе с руководителем представительства "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО Ольгой Куриловой и директором практик качества жизни АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Татьяной Журавлевой посетили новое здание центра "Мой бизнес", оценил работу организаций, оказывающих поддержку региональным предпринимателям, и встретился с бизнес-экспертами региона."У амурского бизнеса есть хорошая перспектива, связано это с тремя основными факторами. Первый из них – завершение пандемии. Мы рассчитываем, что в скором времени возобновятся торговые отношения, в первую очередь с КНР. Во-вторых – запуск новой транспортной инфраструктуры. Надеемся на скорейшее открытие трансграничного моста через Амур. Также в графике ведется строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, планируется реконструкция международного аэропорта в Благовещенске. Все это даст новые возможности для предпринимателей", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства Приамурья.Третьим фактором для развития бизнеса губернатор назвал геополитическую ситуацию. "Она выводит Амурскую область на первый план международной деятельности в связи с ее географическим расположением. Считаю, что это хорошее окно для малого бизнеса", - сказал Орлов.Центр "Мой бизнес" создан в 2019 году. С января 2022 года в новом здании центра объединено восемь структур по поддержке бизнеса, в том числе центр кредитной поддержки предпринимательства, фонд содействия кредитованию субъектов МСП, фонд развития Амурской области, управляющая компания "Амурская" по работе с резидентами ТОР, агентство по привлечению инвестиций, региональный туристско-информационный центр.Объединение этих структур в одном месте позволяет оказывать услуги по принципу одного окна предпринимателям, а также тем, кто планирует открыть свое дело, получить комплекс информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, необходимых для начала и развития бизнеса, включая выход на экспортные рынки, сопровождение инвестиционных проектов."Результат работы центра должен выражаться в конкретных цифрах. На сегодняшний день порядка 26000 компаний малого и среднего бизнеса работает в регионе, порядка 118 тысяч человек занято в этой сфере. Рассчитываем, что с помощью созданного единого центра для предпринимателей количество амурчан, занимающихся бизнесом, будет расти", - сказал губернатор региона.Орлов отметил, что задача правительства области сейчас заключается в создании комфортного делового и инвестиционного климата. Это значит, что бизнес должен быть обеспечен льготным кредитованием, сопровождением от бизнес-идей до запуска проекта, а также иметь доступ к внешним рынкам.

https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html

https://ria.ru/20220225/zhile-1774991538.html

https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html

амурская область

китай

хэйхэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, амурская область, китай, хэйхэ, василий орлов (губернатор)