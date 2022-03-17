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Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года - РИА Новости, 17.03.2022
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Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года
Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года - РИА Новости, 17.03.2022
Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года
Бирюлёвскую линию московского метро планируется построить до конца 2026 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:08
2022-03-17T16:08
стройкомплекс москвы
городское хозяйство москвы
бирюлево западное
завод имени лихачева (зил)
бирюлево восточное
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Недвижимость. Бирюлёвскую линию московского метро планируется построить до конца 2026 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв."Длина Бирюлёвской линии метро составит 21 километр, на ней разместятся десять станций. Сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Также проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций", – уточнил он.Заммэра также сообщил, что на будущей линии появятся станции с рабочими названиями: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Хлебная", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлёво".В рамках проекта также будут построены электродепо "Бирюлёво" и две соединительные ветки – с депо и Замоскворецкой линией.Бирюлёвская линия метро улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Радиальная ветка пройдет по территории таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. При этом архитектурный облик станций "Остров мечты" и "Загорье" будет определен на открытом международном конкурсе, стартовавшем сегодня.
https://ria.ru/20220310/bochkarev-1777415814.html
бирюлево западное
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стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы, бирюлево западное, завод имени лихачева (зил), бирюлево восточное, москва, андрей бочкарев
16:08 17.03.2022
 

Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года

© РИА Новости / Евгений БиятовСтроительство станции метро
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Строительство станции метро
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МОСКВА, 17 мар - РИА Недвижимость. Бирюлёвскую линию московского метро планируется построить до конца 2026 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.
"Длина Бирюлёвской линии метро составит 21 километр, на ней разместятся десять станций. Сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Также проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций", – уточнил он.
Заммэра также сообщил, что на будущей линии появятся станции с рабочими названиями: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Хлебная", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлёво".
В рамках проекта также будут построены электродепо "Бирюлёво" и две соединительные ветки – с депо и Замоскворецкой линией.
Бирюлёвская линия метро улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Радиальная ветка пройдет по территории таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. При этом архитектурный облик станций "Остров мечты" и "Загорье" будет определен на открытом международном конкурсе, стартовавшем сегодня.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
10 марта, 10:35
Бочкарев: Большую кольцевую линию московского метро достроят в 2022 году
 
Стройкомплекс МосквыГородское хозяйство МосквыБирюлево ЗападноеЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Бирюлево ВосточноеМоскваАндрей Бочкарев
 
 
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