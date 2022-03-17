https://ria.ru/20220317/biryulevskaya-1778688550.html

Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года

Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года - РИА Новости, 17.03.2022

Бочкарев: построить Бирюлевскую линию метро планируют до конца 2026 года

Бирюлёвскую линию московского метро планируется построить до конца 2026 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:08

2022-03-17T16:08

2022-03-17T16:08

стройкомплекс москвы

городское хозяйство москвы

бирюлево западное

завод имени лихачева (зил)

бирюлево восточное

москва

андрей бочкарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777494913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45eddb682e1d41ed9501f040474f4af1.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Недвижимость. Бирюлёвскую линию московского метро планируется построить до конца 2026 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв."Длина Бирюлёвской линии метро составит 21 километр, на ней разместятся десять станций. Сейчас ведется проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Также проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций", – уточнил он.Заммэра также сообщил, что на будущей линии появятся станции с рабочими названиями: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Хлебная", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлёво".В рамках проекта также будут построены электродепо "Бирюлёво" и две соединительные ветки – с депо и Замоскворецкой линией.Бирюлёвская линия метро улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Радиальная ветка пройдет по территории таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. При этом архитектурный облик станций "Остров мечты" и "Загорье" будет определен на открытом международном конкурсе, стартовавшем сегодня.

https://ria.ru/20220310/bochkarev-1777415814.html

бирюлево западное

бирюлево восточное

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы, бирюлево западное, завод имени лихачева (зил), бирюлево восточное, москва, андрей бочкарев