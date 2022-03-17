https://ria.ru/20220317/biolaboratorii-1778689086.html
РХБЗ: Запад незаконно проводит военно-биологические работы чужими руками
РХБЗ: Запад незаконно проводит военно-биологические работы чужими руками - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: Запад незаконно проводит военно-биологические работы чужими руками
Коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует инициативу России о раскрытии данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:10
2022-03-17T16:10
2022-03-17T16:10
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует инициативу России о раскрытии данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств "чужими руками", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома", - сказал Кириллов на брифинге.По его словам, Россия неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран."Однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств "чужими руками", - отметил генерал."Мы продолжим изучение доказательств и будем информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Пентагона и других государственных ведомств США на Украине", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778195762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство обороны сша
РХБЗ: Запад незаконно проводит военно-биологические работы чужими руками
Кириллов: Запад незаконно проводит военно-биологические работы чужими руками
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует инициативу России о раскрытии данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств "чужими руками", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США
за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы
, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, Россия
неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона
на территории третьих стран.
"Однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств "чужими руками", - отметил генерал.
"Мы продолжим изучение доказательств и будем информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Пентагона и других государственных ведомств США на Украине", - добавил Кириллов.