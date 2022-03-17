20:52 17.03.2022 (обновлено: 21:35 17.03.2022)
Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором"
Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором" из-за спецоперации на Украине
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".
Очередной выпад в адрес президента РФ прозвучал на ежегодном обеде "друзей Ирландии", где Байден отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.
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"Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", - сказал Байден.
Байден ранее заявил, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. А спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что атаки на Путина идут с одной целью - разрушить Россию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.