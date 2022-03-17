https://ria.ru/20220317/bayden-1778741741.html

Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором"

Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором" - РИА Новости, 17.03.2022

Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором"

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:52

2022-03-17T20:52

2022-03-17T21:35

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".Очередной выпад в адрес президента РФ прозвучал на ежегодном обеде "друзей Ирландии", где Байден отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине."Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", - сказал Байден.Байден ранее заявил, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. А спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что атаки на Путина идут с одной целью - разрушить Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html

https://ria.ru/20220317/isterika-1778580505.html

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сша

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, джо байден, владимир путин, сша, украина