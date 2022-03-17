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Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором" - РИА Новости, 17.03.2022
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Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором"
Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором" - РИА Новости, 17.03.2022
Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором"
Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:52
2022-03-17T21:35
россия
в мире
джо байден
владимир путин
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".Очередной выпад в адрес президента РФ прозвучал на ежегодном обеде "друзей Ирландии", где Байден отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине."Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", - сказал Байден.Байден ранее заявил, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. А спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что атаки на Путина идут с одной целью - разрушить Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html
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россия
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россия, в мире, джо байден, владимир путин, сша, украина
20:52 17.03.2022 (обновлено: 21:35 17.03.2022)
 
Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором"

Байден заявил, что считает Путина "смертоносным диктатором" из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".
Очередной выпад в адрес президента РФ прозвучал на ежегодном обеде "друзей Ирландии", где Байден отметил вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:26
В Китае объяснили, в чем Байден проиграл Путину
"Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины", - сказал Байден.
Байден ранее заявил, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире. А спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что атаки на Путина идут с одной целью - разрушить Россию.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 05:09
Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
РоссияВ миреДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраина
 
 
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