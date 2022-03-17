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Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными" - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/bayden-1778723386.html
Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными"
Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными" - РИА Новости, 17.03.2022
Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными"
Президент США Джо Байден заявил, что считает действия российских войск на территории Украины "бесчеловечными", и призвал Запад проявить единство в этой... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:52
2022-03-17T19:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
сша
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает действия российских войск на территории Украины "бесчеловечными", и призвал Запад проявить единство в этой ситуации."Мы должны быть едиными - и мы определенно таковыми являемся. Жестокость (президента РФ Владимира) Путина, его действий и того, что делают российские войска на Украине - это попросту бесчеловечно", - сказал Байден в ходе виртуальной встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.Байден не впервые позволяет себе резкие ремарки в адрес России и представителей российского руководства. Так, накануне он заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html
https://ria.ru/20220316/peskov-1778566447.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, джо байден, украина
18:52 17.03.2022 (обновлено: 19:01 17.03.2022)
 
Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными"

Президент США Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает действия российских войск на территории Украины "бесчеловечными", и призвал Запад проявить единство в этой ситуации.
"Мы должны быть едиными - и мы определенно таковыми являемся. Жестокость (президента РФ Владимира) Путина, его действий и того, что делают российские войска на Украине - это попросту бесчеловечно", - сказал Байден в ходе виртуальной встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:26
В Китае объяснили, в чем Байден проиграл Путину
Байден не впервые позволяет себе резкие ремарки в адрес России и представителей российского руководства. Так, накануне он заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 22:48
Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинСШАДжо БайденУкраина
 
 
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