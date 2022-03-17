https://ria.ru/20220317/bayden-1778723386.html

Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными"

Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными" - РИА Новости, 17.03.2022

Байден заявил, что считает действия России на Украине "бесчеловечными"

Президент США Джо Байден заявил, что считает действия российских войск на территории Украины "бесчеловечными", и призвал Запад проявить единство в этой... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:52

2022-03-17T18:52

2022-03-17T19:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

сша

джо байден

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778591884_116:146:2748:1627_1920x0_80_0_0_ccd6fdcb049876087e2dfba8ac6a02cd.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает действия российских войск на территории Украины "бесчеловечными", и призвал Запад проявить единство в этой ситуации."Мы должны быть едиными - и мы определенно таковыми являемся. Жестокость (президента РФ Владимира) Путина, его действий и того, что делают российские войска на Украине - это попросту бесчеловечно", - сказал Байден в ходе виртуальной встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.Байден не впервые позволяет себе резкие ремарки в адрес России и представителей российского руководства. Так, накануне он заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html

https://ria.ru/20220316/peskov-1778566447.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, владимир путин, сша, джо байден, украина