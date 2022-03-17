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Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником - РИА Новости, 17.03.2022
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Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником
Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником - РИА Новости, 17.03.2022
Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина напомнил, кто на самом деле является военным... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:47
2022-03-17T11:26
в мире
владимир путин
джо байден
сша
белград (город)
югославия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина напомнил, кто на самом деле является военным преступником."Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале, прикрепив к посту архивную видеозапись, где Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае."На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил", — заключил Рогозин.Накануне вечером Байден в разговоре с журналисткой президентского пула, говоря о Путине, заявил, что "он — военный преступник".В Кремле ответили, что считают "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Военную операцию западные страны начали без одобрения Совета Безопасности ООН, утверждая, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, белград (город), югославия
08:47 17.03.2022 (обновлено: 11:26 17.03.2022)
 
Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин припомнил Байдену призыв бомбить Белград в 1999 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина напомнил, кто на самом деле является военным преступником.
"Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале, прикрепив к посту архивную видеозапись, где Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае.
"На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил", — заключил Рогозин.
Накануне вечером Байден в разговоре с журналисткой президентского пула, говоря о Путине, заявил, что "он — военный преступник".
В Кремле ответили, что считают "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Военную операцию западные страны начали без одобрения Совета Безопасности ООН, утверждая, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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