https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html

Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником

Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником - РИА Новости, 17.03.2022

Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина напомнил, кто на самом деле является военным... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:47

2022-03-17T08:47

2022-03-17T11:26

в мире

владимир путин

джо байден

сша

белград (город)

югославия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778591884_116:146:2748:1627_1920x0_80_0_0_ccd6fdcb049876087e2dfba8ac6a02cd.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина напомнил, кто на самом деле является военным преступником."Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" — написал глава госкорпорации в своем Telegram-канале, прикрепив к посту архивную видеозапись, где Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае."На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил", — заключил Рогозин.Накануне вечером Байден в разговоре с журналисткой президентского пула, говоря о Путине, заявил, что "он — военный преступник".В Кремле ответили, что считают "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Военную операцию западные страны начали без одобрения Совета Безопасности ООН, утверждая, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии. Авиаудары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

сша

белград (город)

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, джо байден, сша, белград (город), югославия