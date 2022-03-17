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"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96 - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
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"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96
"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96 - РИА Новости, 17.03.2022
"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96
"Ростех" на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96, сообщает госкорпорация со... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:13
2022-03-17T13:54
экономика
технологии
воронеж
казань
ростех
sukhoi superjet
ту-204
санкции
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Ростех" на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96, сообщает госкорпорация со ссылкой на генерального директора Сергея Чемезова."В условиях серьезных ограничений по эксплуатации гражданских самолетов иностранного производства, масштабные задачи стоят перед отечественной авиационной промышленностью. Причем решать их необходимо в очень жесткие сроки. Это в первую очередь касается расширения производства существующих самолетов. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96", - сказал Чемезов.Госкорпорация уточняет, что возобновление серийного производство рассматривается в качестве дополнительной меры до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-NEW и МС-21.Ростех отмечает, что самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью. В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач. Например, на базе Ту-214 были созданы самолеты, которые применялись для полетов в иностранном воздушном пространстве по договору "Открытое небо".
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экономика, технологии, воронеж, казань, ростех, sukhoi superjet, ту-204, санкции, новости - туризм
13:13 17.03.2022 (обновлено: 13:54 17.03.2022)
 
"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96

"Ростех" рассматривает возможность возобновления серийного производства Ту-214 и Ил-96

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова / Перейти в фотобанкСамолёт наблюдения РФ Ту-214
Самолёт наблюдения РФ Ту-214
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
Перейти в фотобанк
Самолёт наблюдения РФ Ту-214
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Ростех" на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96, сообщает госкорпорация со ссылкой на генерального директора Сергея Чемезова.
"В условиях серьезных ограничений по эксплуатации гражданских самолетов иностранного производства, масштабные задачи стоят перед отечественной авиационной промышленностью. Причем решать их необходимо в очень жесткие сроки. Это в первую очередь касается расширения производства существующих самолетов. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96", - сказал Чемезов.
"В текущей ситуации безусловным приоритетом для российской промышленности является ускоренная реализация программ импортозамещения ключевых продуктов, технологий и систем. Также необходимо усилить контроль за соблюдением действующих нормативных правовых актов, стимулирующих закупки российскими потребителями товаров и услуг российских поставщиков", - продолжил он.
Госкорпорация уточняет, что возобновление серийного производство рассматривается в качестве дополнительной меры до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-NEW и МС-21.
Ростех отмечает, что самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью. В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач. Например, на базе Ту-214 были созданы самолеты, которые применялись для полетов в иностранном воздушном пространстве по договору "Открытое небо".
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ТуризмЭкономикаТехнологииВоронежКазаньРостехSukhoi SuperjetТу-204СанкцииНовости - Туризм
 
 
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