https://ria.ru/20220317/avia-1778645725.html

"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96

"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96 - РИА Новости, 17.03.2022

"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96

"Ростех" на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96, сообщает госкорпорация со... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:13

2022-03-17T13:13

2022-03-17T13:54

экономика

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воронеж

казань

ростех

sukhoi superjet

ту-204

санкции

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Ростех" на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96, сообщает госкорпорация со ссылкой на генерального директора Сергея Чемезова."В условиях серьезных ограничений по эксплуатации гражданских самолетов иностранного производства, масштабные задачи стоят перед отечественной авиационной промышленностью. Причем решать их необходимо в очень жесткие сроки. Это в первую очередь касается расширения производства существующих самолетов. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96", - сказал Чемезов.Госкорпорация уточняет, что возобновление серийного производство рассматривается в качестве дополнительной меры до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-NEW и МС-21.Ростех отмечает, что самолеты Ту-214 и Ил-96 – российские пассажирские авиалайнеры, отличающиеся повышенной надежностью. В самолетах используются российские двигатели и только отечественные комплектующие. Благодаря своей надежности самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве специальных бортов. Сегодня самолеты производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач. Например, на базе Ту-214 были созданы самолеты, которые применялись для полетов в иностранном воздушном пространстве по договору "Открытое небо".

https://ria.ru/20220316/avia-1778436356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, воронеж, казань, ростех, sukhoi superjet, ту-204, санкции, новости - туризм