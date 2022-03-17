https://ria.ru/20220317/avia-1778609574.html

"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда

"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда - РИА Новости, 17.03.2022

"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда

"Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:03

2022-03-17T11:03

2022-03-17T11:26

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анталья (провинция)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает компания."На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции - Антальи и Стамбула. С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиакомпания также будет перебронировать пассажиров на самолеты других перевозчиков по альтернативным маршрутам.В пресс-службе попросили пассажиров оставаться на связи, чтобы быстрее вернуться на родину."Аэрофлот" продолжает работу по возвращению российских граждан из-за рубежа. На днях было выполнено три специальных рейса из Египта и Шри-Ланки, которыми в РФ вернулись около тысячи россиян, включая 20 младенцев. Помимо пассажиров с билетами "Аэрофлота" и "Победы" принимались и клиенты других российских перевозчиков.

https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

стамбул, анталья (провинция), турция, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм