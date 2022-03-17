https://ria.ru/20220317/avia-1778609574.html
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда - РИА Новости, 17.03.2022
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда
"Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:03
2022-03-17T11:03
2022-03-17T11:26
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анталья (провинция)
турция
аэрофлот
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает компания."На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции - Антальи и Стамбула. С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиакомпания также будет перебронировать пассажиров на самолеты других перевозчиков по альтернативным маршрутам.В пресс-службе попросили пассажиров оставаться на связи, чтобы быстрее вернуться на родину."Аэрофлот" продолжает работу по возвращению российских граждан из-за рубежа. На днях было выполнено три специальных рейса из Египта и Шри-Ланки, которыми в РФ вернулись около тысячи россиян, включая 20 младенцев. Помимо пассажиров с билетами "Аэрофлота" и "Победы" принимались и клиенты других российских перевозчиков.
https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, анталья (провинция), турция, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм
11:03 17.03.2022 (обновлено: 11:26 17.03.2022)
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции, Таиланда и стран Карибского бассейна
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
"Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает
компания.
"На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции - Антальи и Стамбула. С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания также будет перебронировать пассажиров на самолеты других перевозчиков по альтернативным маршрутам.
В пресс-службе попросили пассажиров оставаться на связи, чтобы быстрее вернуться на родину.
"Аэрофлот" продолжает работу по возвращению российских граждан из-за рубежа. На днях было выполнено три специальных рейса из Египта и Шри-Ланки, которыми в РФ вернулись около тысячи россиян, включая 20 младенцев. Помимо пассажиров с билетами "Аэрофлота" и "Победы" принимались и клиенты других российских перевозчиков.