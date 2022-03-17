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"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда - РИА Новости, 17.03.2022
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда
"Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:03
2022-03-17T11:26
стамбул
анталья (провинция)
турция
аэрофлот
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает компания."На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции - Антальи и Стамбула. С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиакомпания также будет перебронировать пассажиров на самолеты других перевозчиков по альтернативным маршрутам.В пресс-службе попросили пассажиров оставаться на связи, чтобы быстрее вернуться на родину."Аэрофлот" продолжает работу по возвращению российских граждан из-за рубежа. На днях было выполнено три специальных рейса из Египта и Шри-Ланки, которыми в РФ вернулись около тысячи россиян, включая 20 младенцев. Помимо пассажиров с билетами "Аэрофлота" и "Победы" принимались и клиенты других российских перевозчиков.
https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html
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стамбул, анталья (провинция), турция, аэрофлот, санкции в отношении россии, новости - туризм
11:03 17.03.2022 (обновлено: 11:26 17.03.2022)
 
"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции и Таиланда

"Аэрофлот" планирует спецрейсы из Турции, Таиланда и стран Карибского бассейна

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" в четверг и пятницу планирует спецрейсы из Турции, с 18 марта планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна, сообщает компания.
"На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции - Антальи и Стамбула. С 18 марта "Аэрофлот" планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания также будет перебронировать пассажиров на самолеты других перевозчиков по альтернативным маршрутам.
В пресс-службе попросили пассажиров оставаться на связи, чтобы быстрее вернуться на родину.
"Аэрофлот" продолжает работу по возвращению российских граждан из-за рубежа. На днях было выполнено три специальных рейса из Египта и Шри-Ланки, которыми в РФ вернулись около тысячи россиян, включая 20 младенцев. Помимо пассажиров с билетами "Аэрофлота" и "Победы" принимались и клиенты других российских перевозчиков.
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ТуризмСтамбулАнталья (провинция)ТурцияАэрофлотСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
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