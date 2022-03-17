https://ria.ru/20220317/atom-1778582459.html

Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому

Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому - РИА Новости, 17.03.2022

Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому

Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:33

2022-03-17T06:33

2022-03-17T06:33

в мире

япония

токио

россия

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg

ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал международному сообществу" и Москве, заявил в ходе дебатов в парламенте японский премьер Фумио Кисида.При этом Кисида подчеркнул, что "сейчас не та ситуация, когда можно было бы утверждать, что оно будет соблюдаться Россией".Соглашение между Японией и Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было подписано 12 мая 2009 года в Токио.

https://ria.ru/20220317/sotrudnichestvo-1778578938.html

япония

токио

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, япония, токио, россия, фумио кисида