https://ria.ru/20220317/atom-1778582459.html
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому - РИА Новости, 17.03.2022
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому
Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:33
2022-03-17T06:33
2022-03-17T06:33
в мире
япония
токио
россия
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg
ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал международному сообществу" и Москве, заявил в ходе дебатов в парламенте японский премьер Фумио Кисида.При этом Кисида подчеркнул, что "сейчас не та ситуация, когда можно было бы утверждать, что оно будет соблюдаться Россией".Соглашение между Японией и Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было подписано 12 мая 2009 года в Токио.
https://ria.ru/20220317/sotrudnichestvo-1778578938.html
япония
токио
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_37beb212a901e2f45e6f273d11e475c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, россия, фумио кисида
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому
Премьер Япония Кисида: выход из сотрудничества с Россией по атому был бы неверным сигналом