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Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому - РИА Новости, 17.03.2022
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Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому - РИА Новости, 17.03.2022
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому
Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:33
2022-03-17T06:33
в мире
япония
токио
россия
фумио кисида
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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал международному сообществу" и Москве, заявил в ходе дебатов в парламенте японский премьер Фумио Кисида.При этом Кисида подчеркнул, что "сейчас не та ситуация, когда можно было бы утверждать, что оно будет соблюдаться Россией".Соглашение между Японией и Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было подписано 12 мая 2009 года в Токио.
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в мире, япония, токио, россия, фумио кисида
06:33 17.03.2022
 
Кисида оценил последствия выхода Японии из соглашения с Россией по атому

Премьер Япония Кисида: выход из сотрудничества с Россией по атому был бы неверным сигналом

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Отказ Японии от выполнения двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии "мог бы послать неверный сигнал международному сообществу" и Москве, заявил в ходе дебатов в парламенте японский премьер Фумио Кисида.
"Необходимо учитывать тот факт, что если мы со своей стороны откажемся от выполнения соглашения, это могло бы послать России и международному сообществу неверный сигнал", — отметил глава японского правительства, отвечая на вопрос о планах Токио о возможном выходе из соглашения с РФ.
При этом Кисида подчеркнул, что "сейчас не та ситуация, когда можно было бы утверждать, что оно будет соблюдаться Россией".
Соглашение между Японией и Россией о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было подписано 12 мая 2009 года в Токио.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
03:51
Премьер Японии оценил перспективы экономического сотрудничества с Россией
 
В миреЯпонияТокиоРоссияФумио Кисида
 
 
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