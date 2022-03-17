https://ria.ru/20220317/astronavty-1778601725.html

НАСА попросила астронавта выбирать выражения после нападок на Рогозина

СМИ: НАСА попросило астронавта выбирать выражения после нападок на Рогозина - РИА Новости, 17.03.2022

НАСА попросила астронавта выбирать выражения после нападок на Рогозина

НАСА обратилось к астронавту в отставке Скотту Келли и его коллегам с просьбой выбирать выражения во время контактов с российскими официальными лицами, передает РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:28

2022-03-17T10:28

2022-03-17T15:41

в мире

наса

космос

скотт келли

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. НАСА обратилось к астронавту в отставке Скотту Келли и его коллегам с просьбой выбирать выражения во время контактов с российскими официальными лицами, передает телеканал CNN со ссылкой на письмо.Как сообщали СМИ, после начала специальной военной операции на Украине Келли стал писать колкости на странице главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, но после просьбы руководства пообещал прекратить это.Страны Запада ответили на российскую спецоперацию очередным витком санкций — в частности, ограничение экспорта высокотехнологической продукции затронуло космическую отрасль. Россия, со своей стороны, отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки ракетных двигателей РД-180 и РД-181 в США.Кроме того, Рогозин объявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по пускам с космодрома Куру. Весь российский персонал отозвали из Французской Гвианы. Тем не менее, по словам Рогозина, "Роскосмос" хотел бы сохранить миссию ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь.

https://ria.ru/20220314/stantsiya-1778162889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, наса, космос, скотт келли, роскосмос, дмитрий рогозин