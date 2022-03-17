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В Белоруссии возбудили дело против Арестовича - РИА Новости, 17.03.2022
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В Белоруссии возбудили дело против Арестовича
В Белоруссии возбудили дело против Арестовича - РИА Новости, 17.03.2022
В Белоруссии возбудили дело против Арестовича
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича за публичные призывы к... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:32
2022-03-17T18:41
в мире
белоруссия
россия
украина
белорусская железная дорога
владимир зеленский
алексей арестович
донбасс
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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича за публичные призывы к терактам.Ранее Арестович призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника офиса президента Украины Арестовича по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Республики Беларусь ("призывы к … действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности"), - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, "подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"."Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778710470.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, белорусская железная дорога, владимир зеленский, алексей арестович , донбасс, генеральная прокуратура белоруссии
18:32 17.03.2022 (обновлено: 18:41 17.03.2022)
 
В Белоруссии возбудили дело против Арестовича

ГП Белоруссии возбудила уголовное дело против советника главы офиса Зеленского Арестовича

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Белоруссии
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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича за публичные призывы к терактам.
Ранее Арестович призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника офиса президента Украины Арестовича по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Республики Беларусь ("призывы к … действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности"), - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, "подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
"Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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В миреБелоруссияРоссияУкраинаБелорусская железная дорогаВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичДонбассГенеральная прокуратура Белоруссии
 
 
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