https://ria.ru/20220317/arestovich-1778718609.html

В Белоруссии возбудили дело против Арестовича

В Белоруссии возбудили дело против Арестовича - РИА Новости, 17.03.2022

В Белоруссии возбудили дело против Арестовича

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича за публичные призывы к... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:32

2022-03-17T18:32

2022-03-17T18:41

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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича за публичные призывы к терактам.Ранее Арестович призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении советника офиса президента Украины Арестовича по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Республики Беларусь ("призывы к … действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности"), - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, "подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"."Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778710470.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/belorussiya-1778695905.html

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Владимир Лаврентьев

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