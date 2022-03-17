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США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022
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США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, заявил Медведев
США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022
США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, заявил Медведев
Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:30
2022-03-17T10:30
в мире
сша
россия
федор тютчев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Та антирусская истерия, которую мы сейчас наблюдаем, – явление отнюдь не новое. Она была и в XIX, и в XX веках", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он процитировал строчки поэта Фёдора Тютчева о бешеной ненависти, которая разжигалась на Западе и когда-нибудь сорвется с цепи."Такое ощущение, что написано это в 2022 году. Свою цикличность история убедительно доказала и в XXI веке. Почва для этой "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное", - отметил Медведев."Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам", - отметил Медведев.
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в мире, сша, россия, федор тютчев, дмитрий медведев
10:30 17.03.2022
 
США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, заявил Медведев

Медведев: США долго закладывали почву для бешеной ненависти к России, лицемерно маскируясь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почва для бешеной ненависти к России со стороны США и их сателлитов закладывалась на протяжении 30 лет существования нового российского государства, но долгое время она маскировалась лицемерными улыбками политиков и дипломатов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Та антирусская истерия, которую мы сейчас наблюдаем, – явление отнюдь не новое. Она была и в XIX, и в XX веках", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он процитировал строчки поэта Фёдора Тютчева о бешеной ненависти, которая разжигалась на Западе и когда-нибудь сорвется с цепи.
"Такое ощущение, что написано это в 2022 году. Свою цикличность история убедительно доказала и в XXI веке. Почва для этой "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное", - отметил Медведев.
"Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам", - отметил Медведев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
В миреСШАРоссияФедор ТютчевДмитрий Медведев
 
 
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