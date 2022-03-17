https://ria.ru/20220317/amazon-1778700433.html

Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer - РИА Новости, 17.03.2022

Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Компания Amazon закрыла сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 миллиарда долларов. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:29

2022-03-17T17:29

2022-03-17T17:29

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Компания Amazon закрыла сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 миллиарда долларов."Amazon и MGM объявили о присоединении MGM к Prime Video и Amazon Studios", — говорится в заявлении компании.Компания Amazon.com была основана в 1994 году Джеффом Безосом как книжный интернет-магазин. Позже она стала продавать и другие товары. У нее есть издательское подразделение, киностудия. Она также выпускает электронику.Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году и занимается производством и прокатом кино- и видеопродукции. Библиотека компании включает в себя более четырех тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании — рычащий лев, окруженный кинолентами.

https://ria.ru/20220225/cumberbatch-1775048317.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, amazon.com, inc., джефф безос, джеймс бонд