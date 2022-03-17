https://ria.ru/20220317/amazon-1778700433.html
Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer - РИА Новости, 17.03.2022
Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Компания Amazon закрыла сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 миллиарда долларов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:29
2022-03-17T17:29
2022-03-17T17:29
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джефф безос
джеймс бонд
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Компания Amazon закрыла сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 миллиарда долларов."Amazon и MGM объявили о присоединении MGM к Prime Video и Amazon Studios", — говорится в заявлении компании.Компания Amazon.com была основана в 1994 году Джеффом Безосом как книжный интернет-магазин. Позже она стала продавать и другие товары. У нее есть издательское подразделение, киностудия. Она также выпускает электронику.Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году и занимается производством и прокатом кино- и видеопродукции. Библиотека компании включает в себя более четырех тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании — рычащий лев, окруженный кинолентами.
https://ria.ru/20220225/cumberbatch-1775048317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, amazon.com, inc., джефф безос, джеймс бонд
Amazon приобрел киностудию Metro-Goldwyn-Mayer
Amazon приобрел американскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Компания Amazon закрыла сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 миллиарда долларов.
"Amazon и MGM объявили о присоединении MGM к Prime Video и Amazon Studios", — говорится в заявлении компании.
Компания Amazon.com была основана в 1994 году Джеффом Безосом как книжный интернет-магазин. Позже она стала продавать и другие товары. У нее есть издательское подразделение, киностудия. Она также выпускает электронику.
Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году и занимается производством и прокатом кино- и видеопродукции. Библиотека компании включает в себя более четырех тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании — рычащий лев, окруженный кинолентами.