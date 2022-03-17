Заксобрание Вологодской области провело акцию в поддержку спецоперации
Заксобрание Вологодской области присоединилось к акции в поддержку спецоперации на Украине
© Пресс-служба Заксобрания Вологодской областиЗаксобрание Вологодской области провело акцию в поддержку спецоперации
© Пресс-служба Заксобрания Вологодской области
Заксобрание Вологодской области провело акцию в поддержку спецоперации
ВОЛОГДА, 17 мар - РИА Новости. Законодательное cобрание Вологодской области в четверг присоединилось к акции Z в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации Украины, сообщает пресс-служба парламента региона.
"Сегодня вечером в здании на Пушкинской, 25 светящиеся окна составили латинскую букву Z. Именно она стала символом того, за что сейчас сражается российская армия – "Zа Мир" и "Zа Справедливость". Поддержка Донбасса, отстаивание национальных интересов нашей страны, противодействие национализму - это то, за что выступает наша страна и президент",- говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на днях из Вологодской области в Ростовскую была отправлена фура с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донбасса. Меньше, чем за неделю вологжане собрали 20 тонн продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии, лекарств, игрушек. Эта акция была организована "Единой Россией" и волонтерским центром "МыВместе".
Кроме того, вологодский ансамбль песни и танца под руководством народного артиста России Евгения Максимова "Русский Север" принял участие во всероссийском флешмобе в поддержку российских военнослужащих. А 18 марта в Вологде состоится автопробег "Мы – вологжане! Мы Za мир!".
"В преддверии дня, когда Крым вновь стал частью России, Законодательное собрание области присоединяется к грандиозному флешмобу, который проходит в эти дни в каждом уголке нашей страны. Конечно, эта акция – наглядный символ того, что мы вместе, и мы поддерживаем решение, которое приняло руководство страны во главе с президентом. Сейчас сплочение и национальное единство важны, как никогда. Вологодская область оказывает необходимое содействие, мы собираем и отвозим гуманитарную помощь. Принимаем на своей территории граждан Донбасса. Будем держаться вместе и верить в самое лучшее!" - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания, лидера фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.
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