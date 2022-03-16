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Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/zhile-1778493969.html
Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика
Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика - РИА Новости, 16.03.2022
Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика
Строительство жилья для расселения людей из аварийных домов в Адыгее идёт с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:09
2022-03-16T17:10
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
майкопский район
фонд жкх
жилье
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Строительство жилья для расселения людей из аварийных домов в Адыгее идёт с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, переселяемых из аварийного жилья в Майкопском районе. В настоящее время в посёлке Темирязево идёт строительство шести домов общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров, где планируется предоставить квартиры 33 семьям.Отмечается, что в настоящее время общестроительные работы завершены на всех шести объектах, к 4 домам подведены коммуникации, идёт оформление документации для врезки газа. Кумпилов поручил республиканскому минстрою и местной администрации обратить внимание на благоустройство дворовой и прилегающей территории."Люди должны получить качественное и комфортное жильё, в котором будет приятно жить. При этом нужно помнить, что граждане надеются на нас и хотят как можно скорее переехать в новые дома. Мы получаем значительную поддержку федерального центра, Фонда ЖКХ и должны со своей стороны эффективно решать поставленные президентом страны задачи. Сейчас мы движемся с опережением на два года. Успешно завершив нынешний этап программы, сможем начать расселение жилья, которое было признано аварийным после января 2017 года. Надо выдерживать взятый темп", – прокомментировал глава Адыгеи.По данным республиканских властей, всего в текущем году в Адыгее планируется расселить 4,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
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общество, мурат кумпилов, майкопский район, фонд жкх, жилье, республика адыгея
17:09 16.03.2022 (обновлено: 17:10 16.03.2022)
 
Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика

Строительство жилья для людей из аварийных домов в Адыгее идет с опережением графика

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМайкоп
Майкоп - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Майкоп
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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Строительство жилья для расселения людей из аварийных домов в Адыгее идёт с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, переселяемых из аварийного жилья в Майкопском районе. В настоящее время в посёлке Темирязево идёт строительство шести домов общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров, где планируется предоставить квартиры 33 семьям.
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Отмечается, что в настоящее время общестроительные работы завершены на всех шести объектах, к 4 домам подведены коммуникации, идёт оформление документации для врезки газа. Кумпилов поручил республиканскому минстрою и местной администрации обратить внимание на благоустройство дворовой и прилегающей территории.
"Люди должны получить качественное и комфортное жильё, в котором будет приятно жить. При этом нужно помнить, что граждане надеются на нас и хотят как можно скорее переехать в новые дома. Мы получаем значительную поддержку федерального центра, Фонда ЖКХ и должны со своей стороны эффективно решать поставленные президентом страны задачи. Сейчас мы движемся с опережением на два года. Успешно завершив нынешний этап программы, сможем начать расселение жилья, которое было признано аварийным после января 2017 года. Надо выдерживать взятый темп", – прокомментировал глава Адыгеи.
По данным республиканских властей, всего в текущем году в Адыгее планируется расселить 4,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
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Республика АдыгеяОбществоМурат КумпиловМайкопский районФонд ЖКХЖильеРеспублика Адыгея
 
 
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