https://ria.ru/20220316/zhile-1778493969.html

Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика

Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика - РИА Новости, 16.03.2022

Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика

Строительство жилья для расселения людей из аварийных домов в Адыгее идёт с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:09

2022-03-16T17:09

2022-03-16T17:10

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

майкопский район

фонд жкх

жилье

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_170e1fbc52f4351b28a3ad9f4e0434f4.jpg

КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Строительство жилья для расселения людей из аварийных домов в Адыгее идёт с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, переселяемых из аварийного жилья в Майкопском районе. В настоящее время в посёлке Темирязево идёт строительство шести домов общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров, где планируется предоставить квартиры 33 семьям.Отмечается, что в настоящее время общестроительные работы завершены на всех шести объектах, к 4 домам подведены коммуникации, идёт оформление документации для врезки газа. Кумпилов поручил республиканскому минстрою и местной администрации обратить внимание на благоустройство дворовой и прилегающей территории."Люди должны получить качественное и комфортное жильё, в котором будет приятно жить. При этом нужно помнить, что граждане надеются на нас и хотят как можно скорее переехать в новые дома. Мы получаем значительную поддержку федерального центра, Фонда ЖКХ и должны со своей стороны эффективно решать поставленные президентом страны задачи. Сейчас мы движемся с опережением на два года. Успешно завершив нынешний этап программы, сможем начать расселение жилья, которое было признано аварийным после января 2017 года. Надо выдерживать взятый темп", – прокомментировал глава Адыгеи.По данным республиканских властей, всего в текущем году в Адыгее планируется расселить 4,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

майкопский район

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, мурат кумпилов, майкопский район, фонд жкх, жилье, республика адыгея