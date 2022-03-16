17:09 16.03.2022 (обновлено: 17:10 16.03.2022)
Жилье для людей из аварийных домов в Адыгее строится с опережением графика
Строительство жилья для людей из аварийных домов в Адыгее идет с опережением графика
КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Строительство жилья для расселения людей из аварийных домов в Адыгее идёт с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, переселяемых из аварийного жилья в Майкопском районе. В настоящее время в посёлке Темирязево идёт строительство шести домов общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров, где планируется предоставить квартиры 33 семьям.
Отмечается, что в настоящее время общестроительные работы завершены на всех шести объектах, к 4 домам подведены коммуникации, идёт оформление документации для врезки газа. Кумпилов поручил республиканскому минстрою и местной администрации обратить внимание на благоустройство дворовой и прилегающей территории.
"Люди должны получить качественное и комфортное жильё, в котором будет приятно жить. При этом нужно помнить, что граждане надеются на нас и хотят как можно скорее переехать в новые дома. Мы получаем значительную поддержку федерального центра, Фонда ЖКХ и должны со своей стороны эффективно решать поставленные президентом страны задачи. Сейчас мы движемся с опережением на два года. Успешно завершив нынешний этап программы, сможем начать расселение жилья, которое было признано аварийным после января 2017 года. Надо выдерживать взятый темп", – прокомментировал глава Адыгеи.
По данным республиканских властей, всего в текущем году в Адыгее планируется расселить 4,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.