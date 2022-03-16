https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778522755.html
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр - РИА Новости, 16.03.2022
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр
В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:24
2022-03-16T18:24
2022-03-16T20:39
в мире
мияги
япония
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мияги, япония, землетрясение на северо-востоке японии
18:24 16.03.2022 (обновлено: 20:39 16.03.2022)
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр
В японской префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр