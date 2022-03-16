https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778522755.html

В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр

В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр - РИА Новости, 16.03.2022

В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр

В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:24

2022-03-16T18:24

2022-03-16T20:39

в мире

мияги

япония

землетрясение на северо-востоке японии

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html

мияги

япония

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мияги, япония, землетрясение на северо-востоке японии