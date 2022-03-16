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В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр - РИА Новости, 16.03.2022
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В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр - РИА Новости, 16.03.2022
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр
В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:24
2022-03-16T20:39
в мире
мияги
япония
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20220314/zemletryasenie-1777980096.html
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в мире, мияги, япония, землетрясение на северо-востоке японии
18:24 16.03.2022 (обновлено: 20:39 16.03.2022)
 
В префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр

В японской префектуре Мияги после землетрясения заметили цунами высотой один метр

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 06:00
У побережья Индонезии произошло землетрясение
 
В миреМиягиЯпонияЗемлетрясение на северо-востоке Японии
 
 
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