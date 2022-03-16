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После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших - РИА Новости, 16.03.2022
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После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших
После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших - РИА Новости, 16.03.2022
После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших
Противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших после мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:45
2022-03-16T20:40
в мире
япония
землетрясение
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших после мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает агентство Киодо.В частности, сообщения поступают в противопожарные службы города Сома.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами. По данным главного метеорологического управления страны, землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
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в мире, япония, землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии
18:45 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
 
После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших

Многочисленные сообщения о пострадавших поступают после землетрясения в Японии

© REUTERS / Issei KatoДома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио
Дома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Issei Kato
Дома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших после мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает агентство Киодо.
В частности, сообщения поступают в противопожарные службы города Сома.
"Поступают сообщения о многочисленных пострадавших", - цитирует агентство слова представителей службы, в ведении которой находится скорая помощь.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами. По данным главного метеорологического управления страны, землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.
Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
На первом плане: мост Куёси через реку Сумида. На дальнем плане в центре: Токийская телебашня. С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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