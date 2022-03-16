18:45 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших
Многочисленные сообщения о пострадавших поступают после землетрясения в Японии
© REUTERS / Issei KatoДома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио
Дома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших после мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает агентство Киодо.
В частности, сообщения поступают в противопожарные службы города Сома.
"Поступают сообщения о многочисленных пострадавших", - цитирует агентство слова представителей службы, в ведении которой находится скорая помощь.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами. По данным главного метеорологического управления страны, землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.
Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.