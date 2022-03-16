https://ria.ru/20220316/zemletryasenie-1778539170.html

После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших

После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших - РИА Новости, 16.03.2022

После землетрясения в Японии поступает множество сообщений о пострадавших

Противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших после мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:45

2022-03-16T18:45

2022-03-16T20:40

в мире

япония

землетрясение

землетрясение на северо-востоке японии

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших после мощного землетрясения на северо-востоке Японии, сообщает агентство Киодо.В частности, сообщения поступают в противопожарные службы города Сома.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Объявлена угроза цунами. По данным главного метеорологического управления страны, землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/tsuunami-1778522868.html

япония

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, япония, землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии