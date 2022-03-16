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Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html
Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября
Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября
Владимир Зеленский в обращении к конгрессу США сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:59
2022-03-16T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нэнси пелоси
россия
киев
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к конгрессу США сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года, пытаясь добиться от американских законодателей военной помощи и новых санкций против России.РФ в настоящее время проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью предать суду военных преступников, восемь лет совершавших преступления против жителей Донбасса и подвергавших обстрелам из тяжелого вооружения мирное население. За два дня до выступления Зеленского украинские войска нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью, убив 21 человека и ранив 37."Американцы, в вашей великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев, понять нас сейчас, когда мы в вас нуждаемся. Вспомните Перл-Харбор, ужасное утро 7 декабря 1941 года, когда небо над вами стало черно от самолетов, атаковавших вас. Просто вспомните 11 сентября, чудовищный день в 2001 году, когда зло попыталось превратить ваши города... в поле боя, когда мирные граждане были атакованы с воздуха", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами палаты представителей и сената.Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти талибов.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Зеленский в своем выступлении сообщил, что находится в Киеве. Американские законодатели аплодировали ему стоя, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html
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в мире, нэнси пелоси, россия, киев, сша, украина, владимир зеленский
18:59 16.03.2022
 
Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября

Президент Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября

© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к конгрессу США сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года, пытаясь добиться от американских законодателей военной помощи и новых санкций против России.
РФ в настоящее время проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью предать суду военных преступников, восемь лет совершавших преступления против жителей Донбасса и подвергавших обстрелам из тяжелого вооружения мирное население. За два дня до выступления Зеленского украинские войска нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью, убив 21 человека и ранив 37.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:28
Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов
"Американцы, в вашей великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев, понять нас сейчас, когда мы в вас нуждаемся. Вспомните Перл-Харбор, ужасное утро 7 декабря 1941 года, когда небо над вами стало черно от самолетов, атаковавших вас. Просто вспомните 11 сентября, чудовищный день в 2001 году, когда зло попыталось превратить ваши города... в поле боя, когда мирные граждане были атакованы с воздуха", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами палаты представителей и сената.
Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти талибов.
Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:38
Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок
Зеленский в своем выступлении сообщил, что находится в Киеве. Американские законодатели аплодировали ему стоя, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНэнси ПелосиРоссияКиевСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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