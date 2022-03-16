https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html

Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября

Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября - РИА Новости, 16.03.2022

Зеленский сравнил события на Украине с Перл-Харбором и 11 сентября

Владимир Зеленский в обращении к конгрессу США сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:59

2022-03-16T18:59

2022-03-16T18:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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киев

сша

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владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к конгрессу США сравнил события на Украине с налетом японской авиации на американскую военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года, пытаясь добиться от американских законодателей военной помощи и новых санкций против России.РФ в настоящее время проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с целью предать суду военных преступников, восемь лет совершавших преступления против жителей Донбасса и подвергавших обстрелам из тяжелого вооружения мирное население. За два дня до выступления Зеленского украинские войска нанесли удар по центру Донецка тактической ракетой "Точка-У" с кассетной боевой частью, убив 21 человека и ранив 37."Американцы, в вашей великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев, понять нас сейчас, когда мы в вас нуждаемся. Вспомните Перл-Харбор, ужасное утро 7 декабря 1941 года, когда небо над вами стало черно от самолетов, атаковавших вас. Просто вспомните 11 сентября, чудовищный день в 2001 году, когда зло попыталось превратить ваши города... в поле боя, когда мирные граждане были атакованы с воздуха", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами палаты представителей и сената.Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти талибов.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Зеленский в своем выступлении сообщил, что находится в Киеве. Американские законодатели аплодировали ему стоя, а спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html

https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778482792.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нэнси пелоси, россия, киев, сша, украина, владимир зеленский