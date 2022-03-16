https://ria.ru/20220316/zapad-1778485999.html

Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин

Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин

Россиянам отказывают на Западе в медпомощи, Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, сообщил президент России... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:49

2022-03-16T16:49

2022-03-16T17:16

в мире

владимир путин

россия

германия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиянам отказывают на Западе в медпомощи, Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, сообщил президент России Владимир Путин."Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Он отметил, что напрашивается аналогия с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против России во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220316/biznesmeny-1778430634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, германия