https://ria.ru/20220316/zapad-1778485999.html
Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин
Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин
Россиянам отказывают на Западе в медпомощи, Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, сообщил президент России... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:49
2022-03-16T16:49
2022-03-16T17:16
в мире
владимир путин
россия
германия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиянам отказывают на Западе в медпомощи, Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, сообщил президент России Владимир Путин."Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Он отметил, что напрашивается аналогия с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против России во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220316/biznesmeny-1778430634.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, германия
16:49 16.03.2022 (обновлено: 17:16 16.03.2022)
Запад сорвал все маски приличия, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Запад сорвал все маски приличия