09:29 16.03.2022 (обновлено: 10:59 16.03.2022)
Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ
Володин: неперечисленный взнос в СЕ пойдет на поддержку экономики в условиях санкций
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации. В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4,2 миллиарда рублей в Совет Европы — деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики", — говорится в публикации.
По словам Володина, после выхода России Совет Европы утратил всякий смысл.
"Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", — заключил спикер.
Накануне вечером Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала призыв к Комитету министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.
Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, решение о выходе России уже принято, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.
В свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич уже получила уведомление от России о выходе из организации.