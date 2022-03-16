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Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ - РИА Новости, 16.03.2022
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Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ
Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ - РИА Новости, 16.03.2022
Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ
Деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:29
2022-03-16T10:59
экономика
россия
вячеслав володин
европа
совет европы
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, после выхода России Совет Европы утратил всякий смысл."Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", — заключил спикер.Накануне вечером Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала призыв к Комитету министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, решение о выходе России уже принято, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.В свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич уже получила уведомление от России о выходе из организации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/evropy-1777478647.html
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экономика, россия, вячеслав володин, европа, совет европы
09:29 16.03.2022 (обновлено: 10:59 16.03.2022)
 
Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ

Володин: неперечисленный взнос в СЕ пойдет на поддержку экономики в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации. В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4,2 миллиарда рублей в Совет Европы — деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики", — говорится в публикации.

По словам Володина, после выхода России Совет Европы утратил всякий смысл.
"Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", — заключил спикер.
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Накануне вечером Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала призыв к Комитету министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.
Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, решение о выходе России уже принято, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.
В свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич уже получила уведомление от России о выходе из организации.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинЕвропаСовет Европы
 
 
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