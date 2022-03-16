https://ria.ru/20220316/vznos-1778384173.html

Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ

Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ - РИА Новости, 16.03.2022

Володин рассказал, куда направят неперечисленный взнос за членство в СЕ

Деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:29

2022-03-16T09:29

2022-03-16T10:59

экономика

россия

вячеслав володин

европа

совет европы

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, после выхода России Совет Европы утратил всякий смысл."Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", — заключил спикер.Накануне вечером Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала призыв к Комитету министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, решение о выходе России уже принято, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.В свою очередь, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич уже получила уведомление от России о выходе из организации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/evropy-1777478647.html

https://ria.ru/20220316/mid-1778375028.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вячеслав володин, европа, совет европы