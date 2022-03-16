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В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор

В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор - РИА Новости, 16.03.2022

В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор

В бюджете РФ достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат, при необходимости законодательного оформления... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:23

2022-03-16T17:23

2022-03-16T17:23

россия

владимир путин

экономика

общество

анатолий артамонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В бюджете РФ достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть, заявил РИА Новости в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании о мерах поддержки регионов отметил что в России будут увеличены зарплаты бюджетников, соцвыплаты и МРОТ, пенсии."В бюджете РФ средств для реализации этих решений хватит", - сказал Артамонов.Он полагает, что данные предложения, скорее всего, нужно будет оформлять законодательно, и "сенаторы вслед за Госдумой готовы оперативно рассмотреть эти вопросы"."Это своевременные меры, потому что мы видим, что инфляция есть и нам нужно реагировать соответственным образом, чтобы реальные доходы населения не падали", - подчеркнул он.

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россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика, общество, анатолий артамонов, совет федерации рф