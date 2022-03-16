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В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор - РИА Новости, 16.03.2022
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В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор
В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор - РИА Новости, 16.03.2022
В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор
В бюджете РФ достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат, при необходимости законодательного оформления... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:23
2022-03-16T17:23
россия
владимир путин
экономика
общество
анатолий артамонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В бюджете РФ достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть, заявил РИА Новости в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании о мерах поддержки регионов отметил что в России будут увеличены зарплаты бюджетников, соцвыплаты и МРОТ, пенсии."В бюджете РФ средств для реализации этих решений хватит", - сказал Артамонов.Он полагает, что данные предложения, скорее всего, нужно будет оформлять законодательно, и "сенаторы вслед за Госдумой готовы оперативно рассмотреть эти вопросы"."Это своевременные меры, потому что мы видим, что инфляция есть и нам нужно реагировать соответственным образом, чтобы реальные доходы населения не падали", - подчеркнул он.
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россия, владимир путин, экономика, общество, анатолий артамонов, совет федерации рф
17:23 16.03.2022
 
В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор

Сенатор Артамонов: в бюджете достаточно средств на повышение зарплат, пенсий и соцвыплат

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Артамонов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В бюджете РФ достаточно средств для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных выплат, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть, заявил РИА Новости в среду глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании о мерах поддержки регионов отметил что в России будут увеличены зарплаты бюджетников, соцвыплаты и МРОТ, пенсии.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Глава Минтруда анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы
"В бюджете РФ средств для реализации этих решений хватит", - сказал Артамонов.
Он полагает, что данные предложения, скорее всего, нужно будет оформлять законодательно, и "сенаторы вслед за Госдумой готовы оперативно рассмотреть эти вопросы".
"Это своевременные меры, потому что мы видим, что инфляция есть и нам нужно реагировать соответственным образом, чтобы реальные доходы населения не падали", - подчеркнул он.
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаОбществоАнатолий АртамоновСовет Федерации РФ
 
 
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