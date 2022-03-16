https://ria.ru/20220316/vyplaty-1778490569.html
Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам
Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях, они максимально быстро получали РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:01
2022-03-16T17:01
2022-03-16T17:28
общество
владимир путин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях, они максимально быстро получали помощь."Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семьи, то есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро", - сказал он на совещании.
https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778498643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, правительство рф
17:01 16.03.2022 (обновлено: 17:28 16.03.2022)
Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам
Путин поручил оптимизировать работу по соцвыплатам при изменении ситуации в семьях