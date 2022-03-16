https://ria.ru/20220316/vyplaty-1778490569.html

Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам

Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях, они максимально быстро получали РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:01

2022-03-16T17:01

2022-03-16T17:28

общество

владимир путин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях, они максимально быстро получали помощь."Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семьи, то есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро", - сказал он на совещании.

https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778498643.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, владимир путин, россия, правительство рф