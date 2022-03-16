https://ria.ru/20220316/vsu-1778522602.html
В Волновахе нашли брошенные огневые точки ВСУ в жилых домах
В Волновахе нашли брошенные огневые точки ВСУ в жилых домах - РИА Новости, 16.03.2022
В Волновахе нашли брошенные огневые точки ВСУ в жилых домах
Украинские войска устраивали огневые точки на первых этажах жилых домов, в квартирах и возле подъездов разбросаны части от гранатометов американского... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:24
2022-03-16T18:24
2022-03-16T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
волноваха
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ситуация в днр и лнр
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ВОЛНОВАХА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска устраивали огневые точки на первых этажах жилых домов, в квартирах и возле подъездов разбросаны части от гранатометов американского производства, передает корреспондент РИА Новости.Эти огневые точки удалось обнаружить во время осмотра зданий города Волноваха, который проводит патруль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Так, окна были заложены мешками с песком, во дворах буквально горой свалены футляры от вооружения производства США. Двери были выбиты. Судя по характерным следам, боевики разжигали костры прямо в квартирах. По словам представителя ДНР в СЦКК, именно это и послужило причиной разрушений жилых домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778190549.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, волноваха, россия, ситуация в днр и лнр
В Волновахе нашли брошенные огневые точки ВСУ в жилых домах
Украинские военные в Волновахе устраивали огневые точки на первых этажах жилых домов