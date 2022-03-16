https://ria.ru/20220316/vsu-1778452901.html
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ
Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск, рассказал сдавшийся военный украинской бригады,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:52
2022-03-16T14:52
2022-03-16T14:52
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск, рассказал сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."Да, в принципе в рядах збройных (вооруженных – ред.) сил большинство рядового состава – это алкоголики либо наркоманы. Ничего не могу сказать про офицерский состав, так как я мало с ним общался, но в рядовых кругах такое присутствует", - заявил он.Игнатов отметил, что в части, где он служил, не было радикальных националистов.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778451701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мелитополь, джанкой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ
Сдавшийся украинский военный рассказал, что в ВСУ распространены пьянство и наркомания
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск, рассказал сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.
Видео опроса обнародовано ФСБ России
. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе
(Запорожская область
). Он сам прибыл с территории Украины
в крымский пункт пропуска Джанкой
.
"Да, в принципе в рядах збройных (вооруженных – ред.) сил большинство рядового состава – это алкоголики либо наркоманы. Ничего не могу сказать про офицерский состав, так как я мало с ним общался, но в рядовых кругах такое присутствует", - заявил он.
Игнатов отметил, что в части, где он служил, не было радикальных националистов.