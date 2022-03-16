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Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
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Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ
Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск, рассказал сдавшийся военный украинской бригады,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:52
2022-03-16T14:52
в мире
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мелитополь
джанкой
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск, рассказал сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."Да, в принципе в рядах збройных (вооруженных – ред.) сил большинство рядового состава – это алкоголики либо наркоманы. Ничего не могу сказать про офицерский состав, так как я мало с ним общался, но в рядовых кругах такое присутствует", - заявил он.Игнатов отметил, что в части, где он служил, не было радикальных националистов.
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в мире, россия, мелитополь, джанкой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
14:52 16.03.2022
 
Сдавшийся украинский военный рассказал о пьянстве среди рядовых ВСУ

Сдавшийся украинский военный рассказал, что в ВСУ распространены пьянство и наркомания

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пьянство и наркомания являются распространенным явлением среди рядового состава украинских войск, рассказал сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.
Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.
"Да, в принципе в рядах збройных (вооруженных – ред.) сил большинство рядового состава – это алкоголики либо наркоманы. Ничего не могу сказать про офицерский состав, так как я мало с ним общался, но в рядовых кругах такое присутствует", - заявил он.
Игнатов отметил, что в части, где он служил, не было радикальных националистов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы
 
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