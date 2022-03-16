https://ria.ru/20220316/vstrecha-1778525040.html

В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский

В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский

Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:33

2022-03-16T18:33

2022-03-16T18:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным."Переговоры - это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778380707.html

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778313442.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр