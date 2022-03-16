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В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/vstrecha-1778525040.html
В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский
В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский
Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:33
2022-03-16T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным."Переговоры - это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778380707.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
18:33 16.03.2022
 
В Кремле рассказали, с какой целью должны встретиться Путин и Зеленский

Пресс-секретарь Песков: президенты должны встречаться уже для фиксации договоренностей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может и должен встречаться с Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:09
Позиции на переговорах звучат все более реалистично, заявил Зеленский
"Переговоры - это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 17:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил Стефанчук
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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