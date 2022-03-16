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Лавров не исключил новую встречу с Кулебой

Лавров не исключил новую встречу с Кулебой - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров не исключил новую встречу с Кулебой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его новая встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:19

2022-03-16T12:19

2022-03-16T12:24

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его новая встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог."Если с их стороны будет заинтересованность, то мы захотим понять, что конкретно нового они намерены сообщить и не будет ли это очередной попыткой создать параллельный трек, размыть то, что делается по белорусском каналу, и создать видимость активности путем внешних эффектов" , - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, дмитрий кулеба, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, ситуация в днр и лнр