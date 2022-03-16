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Лавров не исключил новую встречу с Кулебой - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/vstrecha-1778417915.html
Лавров не исключил новую встречу с Кулебой
Лавров не исключил новую встречу с Кулебой - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров не исключил новую встречу с Кулебой
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его новая встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:19
2022-03-16T12:24
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
дмитрий кулеба
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его новая встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог."Если с их стороны будет заинтересованность, то мы захотим понять, что конкретно нового они намерены сообщить и не будет ли это очередной попыткой создать параллельный трек, размыть то, что делается по белорусском каналу, и создать видимость активности путем внешних эффектов" , - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сергей лавров, дмитрий кулеба, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, ситуация в днр и лнр
12:19 16.03.2022 (обновлено: 12:24 16.03.2022)
 
Лавров не исключил новую встречу с Кулебой

Глава МИД Лавров: новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его новая встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.
"Если с их стороны будет заинтересованность, то мы захотим понять, что конкретно нового они намерены сообщить и не будет ли это очередной попыткой создать параллельный трек, размыть то, что делается по белорусском каналу, и создать видимость активности путем внешних эффектов" , - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:37
Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровДмитрий КулебаВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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