12:19 16.03.2022 (обновлено: 12:24 16.03.2022)
Лавров не исключил новую встречу с Кулебой
Глава МИД Лавров: новая встреча с Кулебой зависит от желания украинской стороны
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его новая встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой зависит от желания украинской стороны: по словам Лаврова, важно, чтобы Киев не пытался размыть диалог.
"Если с их стороны будет заинтересованность, то мы захотим понять, что конкретно нового они намерены сообщить и не будет ли это очередной попыткой создать параллельный трек, размыть то, что делается по белорусском каналу, и создать видимость активности путем внешних эффектов" , - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.