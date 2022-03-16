СМИ: Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении
Украинские СМИ опубликовали видео с Зеленским и премьерами Польши, Чехии и Словении
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинские СМИ в ночь на среду опубликовали видео с пресс-подхода Владимира Зеленского после встречи с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Согласно видеозаписи, во встрече также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.
После встречи СМИ опубликовали видеозапись, на которой присутствуют все участники переговоров. Зеленский поблагодарил европейских политиков за помощь и пожал им руки.
"Эти люди, мы абсолютно этим странам и лидерам этих стран доверяем. И потому, когда мы говорим про гарантии безопасности, про наше будущее в Европейском союзе или говорим о санкционной политике, на 100%, мы знаем стопроцентно, что все, что мы обсуждаем, оно действительно дойдет до цели", — сказал Зеленский.
О каких-либо итогах переговоров не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.