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СМИ: Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении

СМИ: Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении

Украинские СМИ в ночь на среду опубликовали видео с пресс-подхода Владимира Зеленского после встречи с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:28

2022-03-16T01:28

2022-03-16T01:28

в мире

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

денис шмыгаль

россия

чехия

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинские СМИ в ночь на среду опубликовали видео с пресс-подхода Владимира Зеленского после встречи с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Согласно видеозаписи, во встрече также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.После встречи СМИ опубликовали видеозапись, на которой присутствуют все участники переговоров. Зеленский поблагодарил европейских политиков за помощь и пожал им руки.О каких-либо итогах переговоров не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

россия

чехия

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Никита Стома

в мире, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, денис шмыгаль, россия, чехия, киев, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский