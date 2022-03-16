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Удмуртия привлекла в села 750 врачей по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 16.03.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220316/vrachi-1778442140.html
Удмуртия привлекла в села 750 врачей по программе "Земский доктор"
Удмуртия привлекла в села 750 врачей по программе "Земский доктор" - РИА Новости, 16.03.2022
Удмуртия привлекла в села 750 врачей по программе "Земский доктор"
Власти Удмуртии за последние десять лет по программе "Земский доктор" привлекли в села 750 специалистов, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:59
2022-03-16T13:59
удмуртская республика
общество
сюмсинский район
алнашский район
можга
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 16 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии за последние десять лет по программе "Земский доктор" привлекли в села 750 специалистов, сообщил глава региона Александр Бречалов."С 2012 года по программе "Земский доктор" мы смогли привлечь в село около 750 специалистов. Так, за последние три года в Завьяловском районе начали работать 49 врачей, в Сарапульском – 11 врачей, в Можге и Сюмсинском районе – по 10 врачей", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он привел в пример терапевта Инессу Коршунову, которая стала одной из первых участниц программы "Земский доктор". "Сегодня терапевт отвечает за здоровье более двух тысяч жителей Алнашского района на своем участке. Благодаря поддержке в рамках программы Коршуновы построили новый дом, в котором уже растут две девочки", - рассказал глава Удмуртии.По его словам, еще 90 специалистов пришли работать в села и деревни республики по программе "Земский фельдшер", которая работает с 2018 года. "Сегодня в ней могут принять участие акушерки и медицинские сестры, прибывающие на работу в фельдшерско-акушерские пункты в сельские населенные пункты", - пояснил Бречалов."По условиям программы врачи получают выплаты в размере 1,5 и 1 миллион рублей, средний медперсонал – 750 и 500 тысяч рублей. Это очень нужные "подъемные" для специалистов и серьезная помощь в обеспечении жителей села качественной медпомощью", - рассказал руководитель региона.
https://ria.ru/20220314/biznes-1778016154.html
https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html
сюмсинский район
алнашский район
можга
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, сюмсинский район, алнашский район, можга, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
13:59 16.03.2022
 
Удмуртия привлекла в села 750 врачей по программе "Земский доктор"

Губернатор Бречалов: Удмуртия привлекла в села 750 врачей по программе "Земский доктор"

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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УФА, 16 мар – РИА Новости. Власти Удмуртии за последние десять лет по программе "Земский доктор" привлекли в села 750 специалистов, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"С 2012 года по программе "Земский доктор" мы смогли привлечь в село около 750 специалистов. Так, за последние три года в Завьяловском районе начали работать 49 врачей, в Сарапульском – 11 врачей, в Можге и Сюмсинском районе – по 10 врачей", - написал Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он привел в пример терапевта Инессу Коршунову, которая стала одной из первых участниц программы "Земский доктор". "Сегодня терапевт отвечает за здоровье более двух тысяч жителей Алнашского района на своем участке. Благодаря поддержке в рамках программы Коршуновы построили новый дом, в котором уже растут две девочки", - рассказал глава Удмуртии.
По его словам, еще 90 специалистов пришли работать в села и деревни республики по программе "Земский фельдшер", которая работает с 2018 года. "Сегодня в ней могут принять участие акушерки и медицинские сестры, прибывающие на работу в фельдшерско-акушерские пункты в сельские населенные пункты", - пояснил Бречалов.
"По условиям программы врачи получают выплаты в размере 1,5 и 1 миллион рублей, средний медперсонал – 750 и 500 тысяч рублей. Это очень нужные "подъемные" для специалистов и серьезная помощь в обеспечении жителей села качественной медпомощью", - рассказал руководитель региона.
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